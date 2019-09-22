Сенцов презентував нову книгу у Львові: фото, відео

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов приїхав до Львова, де презентував свою нову книгу "Маркетер".

За інформацією кореспондентки 24 каналу, Олег Сенцов свій візит до міста Лева розпочав з письменницького марафону на підтримку в'язнів Кремля. Громадські активісти у центрі міста зачитали листи, послання та спогади про тих, хто перебуває у російському полоні.

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"Одна людина не може зробити нічого, але усі разом ми можемо зробити дуже багато. Я сподіваюсь, ми усі зможемо повернути наших хлопців додому", – сказав режисер.



Олег Сенцов приїхав до Львова / Фото "Видавництво Старого Лева"

Після цього о 13:00 у Львівські філармонії розпочалася презентація книги Сенцова "Маркетер". До заходу приєднались головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка, український ПЕН-клуб та акторка Римма Зюбіна.



Олег Сенцов та Мар'яна Савка / Фото "Видавництво Старого Лева"



Римма Зюбіна читає уривок з книги "Маркетер" / Фото "Видавництво Старого Лева"

Що відомо про книгу "Маркетер"? Це книга збірка автобіографічної прози про студентські роки з життя Олега Сенцова. Автор розповідає про складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, нестримні веселощі, безгрошів'я. Написав її режисер перебуваючи у російському полоні. Зошит з рукописами передав до України і тут за неї взялося "Видавництво Старого Лева".



Книга Олега Сенцова "Маркетер" / Фото "Видавництво Старого Лева"

Під час презентації Сенцов зазначив, що має чимало творчих планів і щодо фільмів, і щодо наступної книги. Однак наразі тримає інтригу та всіх деталей не відкриває.

Є рукописи – готові тексти, – які планую за рік презентувати у Львові. Зокрема, про роки полону. Не люблю загадувати на тривалий час, але такі плани є. У мене зараз є 15 зошитів з моїми щоденниками, оповіданнями, рефлексіями,

– зазначив автор книги.



На презентації зібралось багато людей / Фото "Видавництво Старого Лева"

До слова! України 7 вересня повернулися 24 захопленими Росією моряками та 11 в'язнів Кремля, серед яких – Олег Сенцов. Обмін полоненими з Росією відбувся за схемою "35 на 35". Серед утримуваних в Україні осіб, яких передали РФ, опинився і Володимир Цемах – його вважають основною вимогою Путіна.

Що відомо про арешт Олега Сенцова окупантами?10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.



7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще 33 українських бранців Кремля звільнили з полону.