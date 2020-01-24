Сергій Притула прокоментував найгучніші скандали на Нацвідборі у 2019 році

8 лютого в Україні стартує перший півфінал довгоочікуваного Нацвідбору Євробачення-2020. Та поки організатори шоу завершують останні підготування, незмінний ведучий Сергій Притула вирішив прокоментувати скандали, які розпалились у 2019 році.

В інтерв'ю Media Business Reports Сергій Притула зізнався, що чимало хейтерів звинувачували його у непрофесійності та навіть називали винуватцем того, що Україна відмовилась від участі в Євробаченні-2019. Окрім цього, телеведучого цькували за гомофобність і гострі коментарі в прямому ефірі. Ці заяви дещо розсмішили шоумена, а напередодні нового Нацвідбору він все ж вирішив вкотре прокоментувати кожен з них.

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Скандал із MARUV

Як відомо, всередині лютого 2019 року відбувся фінал Національного відбору. За результатами голосування, перемогу здобула скандальна MARUV. Артистка неодноразово виступала в Росії та мала заплановані виступи перед Євробаченням-2019. Після резонансного обговорення НСТУ і MARUV не дійшли згоди та не підписали контракт. Відтак Україна вдруге за історію конкурсу відмовилась від участі.

"Цілий рік перебуваю в комічній ситуації, адже всі вважають, що MARUV на Євробачення не поїхала саме через мене. Справа ж у тому, що я ось цим своїм ротом, яким заробляю гроші, оголосив переможця Національного відбору. Її звуть MARUV. На тому робоча частина закінчилася – я закрив рот і поїхав додому. На другий день MARUV не підписала контракт з НСТУ. При чому тут я в цій схемі? Але всі говорили, що я винен. Тижнів зо два заперечував, пояснював, а потім набридло. Людська натура настільки неправильна – їй що не кажи, вона не хоче чути. Ну хочете вірити, що я такий всесильний в цій країні, щоб вирішувати, кому їхати на Євробачення, а кому ні, – будь ласка. Може, воно й правда так", – пояснив Сергій Притула.

Дует ANNA MARIA

Ще один скандал розгорівся з сестрами Анною і Марією Опанасюк. Дівчата дали інтерв'ю Роману Скрипіну, в якому не змогли відповісти на питання: "Чий Крим". Також з'ясувалось, що мама дуету ANNA MARIA має високу посаду в анексованому Криму та фактично працює на окупантів. Тому Сергій Притула у прямому ефірі продовжив цю тему. Згодом у мережі телеведучого звинуватили у розпалюванні конфлікту.

"А що я запитав такого? Сказав, що дивно, маючи як бекграунд батьків, що працюють на окупаційну владу, не боятися йти на конкурс. Люди ж по-різному реагують на такі речі. Вони відповіли, що, вибираючи між конкурсом і батьками, вибрали б батьків. Я запитав, чому вони тоді вибрали конкурс. Не було жодного питання, яким би я їх принизив або сказав, що вони погані діти або ж батьки у них погані… Одним словом, ні про що не шкодую. Після того, як мені помахали пальцями і кулаками – мовляв, я ображав дівчаток, – ті собі спокійненько... полетіли на фестиваль в Сочі представляти Україну", – додав Сергій Притула.

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KHAYAT і невдалий жарт Притули

Не оминули увагою журналісти і досить скандальну ситуацію, коли після виступу Андрія Хаята Сергій Притула звернув увагу на його образ. У коментарі ведучий згадав побиття артиста невідомими, зазначивши, що розуміє причину. Це викликало шквал обурення у мережі.

"Думаю, була частина людей, які поділяли думку злих глядачів. А частина написала, що я все правильно роблю. У публічну площину, здається, нічого не виносилося... Монро щось писала, хоча і не зовсім колега. Якщо не помиляюся, щось про Хаята, якого я нібито образив. Розумієте, перелом в суспільстві трапився. Настільки воно зараз... наелектризоване. Що б не сталося, відразу вибух. Я вже років чотири живу з усвідомленням, що не маю права на помилку – одразу розтопчуть. І як я "угорал", коли на рівному місці почали роздмухувати конфлікт", – згадав Сергій Притула.

Він додав, що загасити резонансну суперечку зміг сам KHAYAT. У мережі він публічно звернувся до всіх "захисників", попросивши припинити цькування та напади на Сергія Притулу.

Однак жодний із трьох гучних скандалів не змусили телеведучого відмовитись від проведення Національного відбору. У 2020 році він, як і в попередні роки, оголошуватиме конкурсантів у прямих ефірах та першим назве ім'я переможця, який і представить державу на Євробаченні. Півфінали відгримлять 8 і 15 лютого, а от грандіозний фінал українці побачать вже 22 лютого.