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Син та онук Таїсії Повалій ледь не потрапили під обвал дерева: відео

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Денис Повалій розповів про неприємний інцидент
Денис Повалій розповів про неприємний інцидент / Фото з відкритих джерел

Музикант Денис Повалій, син відомої співачки Таїсії Повалій розповів про неприємну ситуацію, яка трапилася з ним у Києві, коли він гуляв зі своїм сином.

Про інцидент Денис Повалій розповів у своєму інстаграмі. Виявляється, за 20 метрів від того місця, де він прогулювався з коляскою обвалилося дерево.

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Прогулюючись зі своїм маленьким сином, молодий батько ледь вбегірся від падаючого дерева. Почувши тріскіт – він відбіг. Він також зауважив, що виймання навушників з вух інколи може врятувати життя.

Ось люди сидять, лавочки, доріжка. Це реально може вбити. Мабуть, це наслідки дощу,
– прокоментував музикант.

Як відомо, 4 травня, у Києві сталася справжня злива, яка затопила багато вулиць. Автівки змушені були зупинитися, а деякі буквально плавали містом.

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Нагадаємо, у Дениса Повалія та його дружини Світлани Вихрової на початку грудня народився первісток. Подружжя назвало сина давньогрецьким ім’ям Дем’ян, втім оберігає його від зайвих очей і не показує підписникам. 

Однак нещодавно невістка Таїсії Повалій опублікувала картину своєї сім’ї, яку сама намалювала. На ній вона зображена зі своїм чоловіком та маленьким сином.

Сім'я Дениса Повалія
Сім'я Дениса Повалія

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Негода в Україні Новини Києва Зіркові діти
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