Син та онук Таїсії Повалій ледь не потрапили під обвал дерева: відео

Музикант Денис Повалій, син відомої співачки Таїсії Повалій розповів про неприємну ситуацію, яка трапилася з ним у Києві, коли він гуляв зі своїм сином.

Про інцидент Денис Повалій розповів у своєму інстаграмі. Виявляється, за 20 метрів від того місця, де він прогулювався з коляскою обвалилося дерево.

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Прогулюючись зі своїм маленьким сином, молодий батько ледь вбегірся від падаючого дерева. Почувши тріскіт – він відбіг. Він також зауважив, що виймання навушників з вух інколи може врятувати життя.

Ось люди сидять, лавочки, доріжка. Це реально може вбити. Мабуть, це наслідки дощу,

– прокоментував музикант.

Як відомо, 4 травня, у Києві сталася справжня злива, яка затопила багато вулиць. Автівки змушені були зупинитися, а деякі буквально плавали містом.

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Нагадаємо, у Дениса Повалія та його дружини Світлани Вихрової на початку грудня народився первісток. Подружжя назвало сина давньогрецьким ім’ям Дем’ян, втім оберігає його від зайвих очей і не показує підписникам.

Однак нещодавно невістка Таїсії Повалій опублікувала картину своєї сім’ї, яку сама намалювала. На ній вона зображена зі своїм чоловіком та маленьким сином.



Сім'я Дениса Повалія