Скульптури Пінзеля у 3D: захопливі кадри створення унікального проєкту

Твори всесвітньо відомого галицького скульптора Іоана Пінзеля хочуть оживити у ЗD-реальності. Для цього кожну скульптуру відскановують. Такі роботи проводитимуть у Львові та Мюнхені, де, власне, й зберігаються унікальні витвори. На разі оцифрувати вдалося вже кілька скульптур.

У львівському Музеї барокової скульптури XVIII століття зберігається більшість творів галицького Мікеланджело – Іоана Пінзеля. Саме там сьогодні фотографують та сканують скульптури, аби відтворити їх у віртуальній реальності. Про це йдеться у сюжеті 24 каналу.

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"10 годин відбувається фотографування. Є об'єкти, до яких ми ще долучаємо 3D-сканер – це ще додається час і складність. Робиться 2 – 3 тисячі фотографій на одну скульптуру. Якщо ж мова про архітектуру, то це набагато більше кадрів. Потім це все обчислюється на потужному сервері. Рендер подібного об'єкту може тривати від 3 до 6 днів", – розповів співробітник Галереї мистецтв, керівник проєкту Pinsel.AR Роман Гук.



Процес створення скульптури у 3D / Скриншот з відео

Для того, щоб в результаті 3D-скульптура була максимально ідентичною, фотографують так, аби кадри накладалися на 60, а то й 90%. Майстрам доводиться працювати у вихідні і по ночах.

Що відомо про Іоана Пінзеля?Це галицький скульптор середини XVIII століття. Зачинатель Львівської школи скульпторів. Відомості про життя майстра майже відсутні. Однак, його скульптурами, сповненими емоційності і динаміки до сьогодні захоплюється увесь світ.

Опрацьовують також скульптури з центрального вівтаря храму, що в Городенці на Прикарпатті, – це Ангел, Свята Анна та кам'яна скульптура Марії.



Фотограф робить 2 – 3 тисячі кадрів на одну скульптуру / Скриншот з відео



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Роботи тривають в межах українсько-німецького проєкту "Пінзель.Мюніх". Його фінансує Європейський Союз. Тож після карантину наші фахівці вирушать і до Баварського національного музею оцифровувати 8 ескізів майстра.

Завершиться проєкт двома виставками у Львові та Мюнхені. На яких скульптури оживають у віртуальній реальності.