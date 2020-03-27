Сценарист Борис Акунін оприлюднив симптоми коронавірусу: Психоз – ось головна небезпека

Вчора, 26 березня, на офіційній сторінці у фейсбуці російський сценарист Борис Акунін оприлюднив діагноз коронавірус. Згодом 63-річний письменник розповів про симптоми недуги та зізнався, що паніка навколо пандемії куди страшніша самого захворювання.

Лише вчора літературний критик оголосив про зараження коронавірусом, а вже сьогодні, 27 березня, зважився оприлюднити симптоми та розповісти власний досвід подолання хвороби на офіційній сторінці у фейсбуці. Як з'ясувалося, Борис Акунін відчув перші ознаки COVID-19 у п'ятницю, 13 березня.

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За словами сценариста, він занедужав одночасно з дружиною Ерікою. Результати тесту на коронавірус подружжя показали позитивний результат. Проте в обраниці Бориса Акуніна була легка форма – день невисокої температури, два дні головного болю і повна відсутність нюху. Натомість він відчув на собі прояв коронавірусу середньої тяжкості.

Це як паршивий затяжний грип з високою температурою. Різниця в тому, що покращення не відбувається. Температура доповзає до 39, збиваєш її парацетамолом. Завтра знову. І знову. І знову,

– розповів Акунін.

Він наголосив, що симптоми турбували його перші десять днів, а проблем з диханням, які тягнуть за собою госпіталізацію, він не відчув. Зважаючи на те, що Борис Акунін був одним з перших інфікованих, лікування йому призначили лише на одинадцятий день хвороби – курс антибіотиків: "Загалом, чим пізніше захворієте, тим легше буде вас вилікувати. Тут головне дотримуватися карантину".



Борис Акунін оприлюднив симптоми коронавірусу / Фото з відкритих джерел

Проте Борис Акунін відверто зізнався, що паніка у суспільстві куди страшніша, ніж час коронавірус: "Найбільше мене турбує не вірус, а психоз навколо нього. Будь ласка, не залякуйте себе. Подумайте про те, скільки навколо вразливих, довірливих, нервових людей. Психоз і самонавіювання – ось зараз головна небезпека".

Він порадив бути уважними до свого здоров'я та допомагати тим, хто знаходиться в цілковитій ізоляції – хворим та літнім людям. Борис Акунін навів досвід Великої Британії, де щодня зростає кількість волонтерів, які готові зробити покупки чи вигуляти домашніх тварин: "Загалом, дихайте рівно. Час працює на нас. Суспільство і медицина швидко мобілізуються. Давайте розглядати цю епідемію як стимул для розвитку взаємодопомоги та організованості".