Телеведучий Юрій Горбунов подякував лікарям Івано-Франківщини: Ми пишаємося вами
Міністерство охорони здоров'я України розпочало ініціативу #ПідтримуюЛікарів, до якої активно долучаються вітчизняні зірки. Ведучий Юрій Горбунов зателефонував фельдшеру Дмитру з Івано-Франківської області та особисто подякував за самовіддану боротьбу з коронавірусом.
У час, коли медики у всьому світі ризикують власним здоров'ям заради збереження життя хворих на коронавірус пацієнтів, їм як ніколи важливо відчувати підтримку суспільства. Представники українського шоу-бізнесу долучаються до соціальної кампанії #ПідтримуюЛікарів. Юрій Горбунов вирішив висловити вдячність лікарям рідної Івано-Франківщини.
До теми Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя долучився до кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів: відео
Телеведучий зателефонував своєму земляку, фельдшеру Дмитру та подякував за самовіддану боротьбу з поширенням COVID-19. Він побажав всім медикам здоров'я та наголосив на важливості їхньої професії.
Ви зараз обстоюєте безпеку всієї країни. Ми пишаємося, що ви є, що ви колись вирішили стати лікарями і тепер на бойовій точці відстоюєте наші життя. Ви – круті,
– наголосив Юрій Горбунов.
Нагадаємо, що раніше ініціативу МОЗ підримав лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. У день народження фельдшера швидкої медичної допомоги у місті Черкаси музикант привітав лікаря, з яким його свого часу звела доля.
Станом на 12 квітня в Україні клінічно підтвердили 2 тисячі 777 випадків зараження коронавірусом. Одужати від недуги вдалося 89 українцям, проте 83 випадки COVID-19 завершилися летально.
Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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