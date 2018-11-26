Теплий колір хліба: як виглядає одеське кафе, про яке пишуть світові ЗМІ
Авторитетне британське онлайн-видання про архітектуру та дизайн Dezeen написало про пекарню Breadway в Одесі.
Чим особливий цей заклад, що заслужив увагу світових ЗМІ.
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Оформленням кафе-пекарні Breadway займались дизайнери із Києва Лєра Бруміна та Артем Тригубчак.
Пекарня розташована у приміщенні колишньої стоматологічної клініки. У її інтер'єрі переважають ніжні рожеві, блакитні та сірі кольори, які у авторів публікації в Dezeen викликають асоціацію з "теплим кольором хліба".
Таким рішенням кольорової гами архітектори мали на меті створити незвичне, але затишне місце з поєднанням контрастних кольорів та текстур.
Простір у закладі поділений на три частини: зона на виніс в темно-ультрамариновому кольорі, зона очікування у рожевому та зона відпочинку у заспокійливому сірому кольорі.
Інтер'єр кафе-пекарні Breadway в Одесі
Раніше про кафе-пекарню в Одесі писав відомий британський журнал Wallpaper.