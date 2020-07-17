Вас втомила неймовірна спека, хочеться прохолоди та свіжого повітря? Тоді вам час збиратися в гори. Українцям дуже пощастило, адже маємо Карпати, які не лише приваблюють неймовірними краєвидами, але й наявністю гірських озер, які повинен побачити кожний мандрівник.

Температура води в гірських озерах просто крижана, сидячи на березі, втомлені туристи швидко відновлять сили і наберуться енергії. А найсміливіші можуть зважитися зануритися в крижану прохолоду. Редакція LifeStyle 24 пропонує вам найгарніші та найчистіші озера, які сховані в Карпатських горах.

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Несамовите



Озеро Несамовите – одне з найвищих у Карпатах

Почнемо із містичного і прекрасного озера Несамовите. Це одне з найвищих озер в українських Карпатах. Озеро довжиною близько 90 метрів та шириною 45 метрів. Воно неглибоке, всього 1-1,5 метра. Походження водойми льодовикове.

Несамовите розташоване у підніжжі гори Туркул непідступного Чорногірського хребта. Природа тут неочікувана і нестримна, в будь-яку мить може початися гроза чи рясний дощ із градом. Але, повірте, краса цього озера варта усіх ризиків змокнути.



Озеро Несамовите у підніжжі гори Туркул

До речі, з Несамовитим пов’язані легенди та таємничі розповіді. Якщо вірити народним розповідям, Несамовите – місце, де робиться погода на Чорногорі. Якщо ви кинете в це озеро камінь – піде дощ. Але робити цього не варто, адже це, за повір’ям, може потурбувати душі самогубців… А ще про це озеро згадував всесвітньо відомий письменник Леопольд фон Захер-Мазох.

Бребенескул



Неймовірні краєвиди навколо озера Бребенескул

Озеро Бребенескул цікаве не лише своєю назвою, але є й найбільш високогірним озером України! А також це природна пам’ятка місцевого значення. Ширина озера – 67 метри, довжина – 147 метрів. Найбільша глибина – 3,2 метри. Це озеро теж льодовикового походження. До речі, з нього починається річка Тиса.

Розташоване озеро, як і Несамовите, у Чорногорах. Навколо – неймовірні пейзажі. Через зручне розташування водойма страждає від надмірної кількості туристів. Тож, якщо потрапите сюди, не забудьте ретельно за собою прибрати та забрати сміття із собою.



Озеро Бребенескул

І для тих, хто особливо хоче прохолоди. Температура води в озері Бребенескул навіть в літній період не перевищує 13°C. Хоча це не зупиняє мандрівників перед плаванням.

Марічейка



Навколо озера Марічейка дуже багато зелені

Озеро з поетичною назвою Марічейка шукайте неподалік села Шибене, Верховинського району, Івано-Франківської області. Довжина озера – 88 метрів, ширина – 45 метрів. Раніше глибина була до 2 метрів, але зараз заледве метр. Озеро давно популярне серед туристів. Адже повз нього проходив маршрут із Буркута на гору Піп Іван.



Неймовірне озеро Марічейка

Марічейка неймовірно чисте. Адже озерце частково живиться з підземних джерел. Водойма неймовірно гарна, адже її береги прикрашені соснами і ялівцем. Тут можна вдихати неймовірні пахощі хвої.

Драгобратське



Озеро з подвійною назвою: Драгобратське та Івор

Озеро розташоване неподалік гірськолижного курорту Драгобрат. Його довжина – 55 метри, ширина – 21 метр, площа – 0,1 га. Як і попередні озера, Драгобратське доволі мілке: до 1,2 метрів, іноді до 1,5 метрів.



Озеро Драгобратське або Івор

Озеро має ще одну назву – Івор. І пов’язане з романтичною легендою. Начебто, брати-близнюки закохалися в одну дівчину, яка сказала, що обере того, хто принесе їй едельвейс. Квітка ж росте високо на скелях. Тож обоє братів зірвалися в прірву і загинули… Сльози гордої красуні перетворилися на озеро. А поліцейські, які поспішили на місце трагедії, скам'яніли і перетворилися в скелі. Так з'явилися гори Жандарми.

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Синевир



Синевир – візитна картка Карпат

Ну і на останок ми залишили справжню перлину Карпат – озеро Синевир. Це найбільше озеро українських Карпат. Озеро входить до Національного природного парку "Синевир" і є однією з візитних карток Карпат.

Синевер – доволі велике озеро, має середню площу 4-5 гектарів. Середня глибина становить 8-10 метрів, максимальна — 22-24 метри. Навіть у пекельну спеку прогріваються лише верхні 1-2 метри озера. До речі, воно не льодовикове. Утворилося внаслідок потужного зсуву через землетрус.

Друга назва озера – Морське око. Все через невеличкий острівець посередині водойми. Тут неймовірно чиста вода, в якій видно рибу. Не обійшлося, звісно ж, без легенд. Озеро нібито утворилося із сліз графської доньки Синь. Плакала дівчина за коханим пастухом Виром. Його наказав вбити батько красуні.



Озеро Синевир або Морське око

До речі, тут все доволі цивілізовано: є оглядовий майданчик, ресторан. Можна максимально близько під’їхати транспортом. Тож, якщо у вас нема сил підніматися в гори з рюкзаками, Синевир – саме для вас!

Редакція LifeStyle 24 бажає вам несподіваних мандрів і гарного настрою!