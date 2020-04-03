У столиці зацвіли магнолії: вражаючі фото

У Національному ботанічному саду імені Микола Гришка, що у Києві, почали квітнути магнолії. Щоправда, більшість дерев ще сірі, адже сезон лише розпочався. Однак можна знайти й ті, які буяють цвітом у всій своїй красі.

Через карантинні обмеження відвідувачів у саду майже немає. Лише подекуди кияни вигулюють собак.

Читайте також 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні

Попри красу магнолій, українців закликають залишатись вдома, адже будь-яка прогулянка може стати причиною зараження COVID-19.



Магнолія / Фото: 24 канал

Психологиня Наталія Ремесник розповіла, як впоратись із спокусою вийти на вулицю. За її словами, у всіх людей є базові потреби:

контакт;

задоволення;

любов;

піклування;

час;

довіра;

сенс;

ідеал.

Коли нас щось спокушає, то варто подумати, яку з цих потреб хочемо задовольнити. Якщо точно це визначити – то можна знайти альтернативний метод для цього,

– зазначила психологиня.

Вона додала, що коли людина хоче побачити весняну красу – у такому випадку можна пошукати фото з подорожей у сімейних архівах. Зараз саме час для цього.

Для того, аби люди попри всю красу магнолій не виходили з дому, та не наражали себе на небезпеку через пандемію COVID-19, кореспондентка 24 каналу зробила кілька кадрів цвітіння.

Дивіться вражаючі кадри магнолій / Фото: 24 канал

Зверніть увагу! Нещодавно помилки припустились громадяни Японії, США, Великобританії, Швеції, Німеччини та інших країн. Люди масово виходили на вулицю, аби поспостерігати за цвітінням сакури. Це призвело до значного збільшення кількості хворих.

У ботанічному саду імені Миколи Гришка зазначили, що втрат через COVID-19 вони зазнають чималих. За один вікенд ботанічний сад відвідує приблизно 100 тисяч людей. Квиток для дорослого коштує 50 гривень. Однак працівники переконані, що здоров'я українців – важливіше.

У Києві зацвіли магнолії: відео