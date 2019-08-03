Унікальний музей з фігурами відомих діячів України відкрився у Києві: вражаючі фото

Музей "Становлення української нації" відкрився у Києві 3 липня. В ньому представлені реалістичні фігури історичних діячів України з різних часів та з різних сфер життя.

В музеї представлено понад 100 історичних діячів та 25 сюжетних композицій.

Читайте також: В Instagram з'явилась сторінка Тараса Шевченка: цікаві фото та відео

Фігури, представлені у музеї, зроблені не з воску, а з надсучасного матеріалу – кібершкіри.

Наша задача була створити такий музей, який би міг об'єднати українців навколо своєї історії,

– зазначив засновник Музею "Становлення української нації" Валерій Галан.

Деякі експонати в музеї навіть розмовляють. Володимир Великий питає, чи хрещені ви, а Степан Бандера каже: "Слава Україні!". Відвідувачі вражені реалістичністю фігур та із захватом радять відвідувати музей.

Окрема зала присвячена для діячів-патріотів. Там, наприклад, є В'ячеслав Чорновіл.



В'ячеслав Чорновіл, фігура

Є відділення для діячів культури: в ньому і Богдан Ступка, і Соломій Крушельницька.



Фігура Соломії Крушельницької

Є зала і для сучасної культури: там Джамала, Скрипка та Кузьма.



Фігури Кузьми та Джамали

Також в музеї є експозиція, присвячена українським захисникам, волонтерами та військовим медикам.



Фігури військових та медиків

Головна мета музею – позбавити українців комплексу меншовартості, зробити все, аби ми пишалися собою і своєю нацією.

Дізнатися більше можна на сайті музею "Становлення української нації".