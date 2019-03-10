В Ірані закоханих арештували за те, що вони публічно заручилися

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

У іранському місті Арак арештували пару після того, як вони заручилися на очах у публіки у торговому центрі.

Чоловік зробив своїй коханій пропозицію й під схвальні вигуки тих, хто став свідками цієї щасливої події, одягнув обручку жінці на палець, зазначили у BBC.

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Проте після того, як відео з освідчення розповсюдили у соцмережах, чоловіка та жінку арештували. У місцевій поліції зазначили, що пара порушила ісламські закони Ірану, згідно з якими не можна проявляти почуття на публіці.

Заступник керівника поліції провінції Марказі наголосив, що затримання відбулося на вимогу громадськості. Він також додав, що чоловіка і жінку затримали через непристойну поведінку на публіці, й наголосив, що все це – вплив розбещеної культури Заходи.

Згодом затриманих відпустили під заставу. Інцидент спровокував суперечки у мережі, думки людей розділилися. Одні шкодували пару, адже закохані були змушені платити застави замість того, щоб святкувати. Інші ж переконували, що робити шоу з такої особистої справи не потрібно.

 

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Теги: Новини культури LifeStyle Іран
Джерело: 24 Канал
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