В Україну повернули цінну картину, яку незаконно вивезли до Німеччини: фото

До Харкова повернули цінну картину "Родинний будинок" Сергія Васильківського, яку незаконно вивезли до Німеччини ще під час Другої світової війни.

На полотні зображено фрагмент із життя України в дореволюційні часи.

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Картина стала першою із кількох сотень вивезених, яку вдалося повернути. Перша звістка про неї прийшла з Німеччини у 2016 році. Анонім виграв на аукціоні картину, та коли побачив печатки на звороті, зрозумів, що полотно крадене, тож звернувся до поліції.



Картина Сергія Васильківського "Родинний будинок"

Тепер пейзаж зайняв почесне місце у Харківському художньому музеї, йому присвятили цілу виставку. Цікаво, що імені людини, яка допомогла відновити історичну справедливість, не знають і досі.

"Хто ця людина ми не знаємо, але сказав, що незабаром може приїхати до Харкова. Він колишній наш співвітчизник, він цікавиться живописом, як він пише, українським та російським, особливо творчістю Васильківського. І він одразу його впізнав", – пояснила директорка Харківського художнього музею Валентина Мизгіна.

Дивіться відео про картину "Родинний будинок" Сергія Васильківського: