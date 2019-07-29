Великим планом: Хейлі Бібер похизувалась розкішною обручкою від коханого

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Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Відома американська модель Хейлі Болдуін, яка після заміжжя з Джастіном Бібером змінила прізвище, рідко демонструвала заручальне кільце зблизька. За останні дні вона показала перстень крупним планом аж двічі.

На першому фото 22-річна модель показала кільце в об'єктиві фешн-фотографа Зої Гросман. Прикраса складається з двох перснів: однієї срібної обручки з дрібними діамантами і поверх нього – масивне заручальне кільце з великим каменем. 

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Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Хейлі Бібер також показала свій дует кілець і в своїх Instagram-Stories, похизувавшись новим яскравим манікюром у стилі "френч".

Хейлі Бібер\
Заручальне та обручальне кільця Хейлі Бібер / Instagram-Stories / @haileybieber

Що відомо про стосунки Джастіна і Хейлі Біберів?Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін. Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.

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Теги: Зіркові весілля LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін
Джерело: LifeStyle 24
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