Великий піст 2019 триває 48 днів – він починається з 11 березня і триватиме в цьому році до 27 квітня. Що можна їсти у Великий піст, а від яких продуктів потрібно відмовитись, а також про календар харчування на кожен день – читайте в нашому матеріалі.

Якщо ви вирішили поститися у Великий піст 2019, варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і смачно.

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Календар Великого посту в 2019 році

11 - 17 березня, 1 седмиця Великого посту в 2019 році

Перший тиждень Великого посту називається "Федоровим тижнем". У цей час прийнято згадувати всіх захисників православної віри.

11 березня 2019 року, понеділок – суворий піст, повне утримання від їжі.

12 березня 2019 року, вівторок – дозволяється хліб і вода.

13 березня 2019 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

14 березня 2019 року, четвер – повне утримання від їжі.

15 березня 2019 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

17 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

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Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

18 - 24 березня, 2 седмиця Великого посту в 2019 році

18 березня 2019 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

19 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

20 березня 2019 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

21 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

22 березня 2019 року, п'ятниця - сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

23 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

24 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

25 - 31 березня, 3 седмиця Великого Посту в 2019 році

25 березня 2019 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

26 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

27 березня 2019 року, середа– сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

28 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

29 березня 2019 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

30 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

31 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.



Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

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1 - 7 квітня, 4 седмиця Великого Посту в 2019 році

1 квітня 2019 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

2 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

3 квітня 2019 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

4 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

5 квітня 2019 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

6 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

7 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.

8 - 14 квітня, 5 седмиця Великого посту в 2019 році

8 квітня 2019 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

9 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

10 квітня 2019 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

11 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

12 квітня 2019 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

13 квітня 2019 року. субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

14 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.



Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

15 - 21 квітня, 6 седмиця Великого посту в 2019 році

15 квітня 2019, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 квітня 2019, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

17 квітня 2019, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

18 квітня 2019, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

19 квітня 2019, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

20 квітня 2019, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

21 квітня 2019 року, неділя – Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино, риба і морепродукти.

22 - 27 квітня, Страсна седмиця в 2019 році

22 квітня 2019 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

23 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

24 квітня 2019 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

25 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

26 квітня 2019 року, п'ятниця – повне утримання від їжі.

27 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.

28 квітня 2019 року, неділя – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Дозволяється будь-яка їжа.



Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

Великий піст 2019: що можна їсти

Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Віддайте перевагу їжі, приготованої на паровій бані або в грилі.

Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені – повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Не забувайте про кукурудзу, горошок, яблука, гранат, банани і цитрусові. Чим різноманітніше – тим краще.



Великий піст 2019: календар харчування на кожен день

Каші: каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.

Замість м'яса, молока і яєць: якщо ви включите в свій раціон рослинний білок – то ваш організм ані трохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься в баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.