Відомий український режисер Федір Стригун потрапив у реанімацію

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Федір Стригун потрапив у реанімацію
Федір Стригун потрапив у реанімацію / galinfo.com.ua

Відомий український режисер та актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької Федір Стригун опинився в реанімації.

Син режисера на своїй сторінці у Facebook повідомив, що батьку необхідна кров будь-якої групи та резусу.

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Стригуна прооперували у Києві. Він прийшов до тями та самостійно дихає. 

"Є ще одна важлива справа – потрібна кров. Група та резус значення не мають, хто має можливість – пишіть мені у приват" – зазначив син артиста.

Що відомо про Федора Стригуна? Він є художнім керівником, актором та режисером Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. У 1979 році йому надали звання Народного артиста України. За 40 років творчої діяльності Стригун зіграв понад сотню ролей. Також він поставив безліч вистав, якими захоплюється вся Україна, серед них – "Хазяїн" Івана Карпенка-Карого, "Гайдамаки" Тараса Шевченка та "Маруся Чурай" Ліни Костенко.

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Теги: Новини України Новини культури LifeStyle Мистецтво Новини Києва Новини Львова Новини LifeStyle
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