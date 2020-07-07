Вже з 1 липня Туреччина почала приймати на свої туристичні курорти українців. Окрім обладнання приміщень закладів та готелів засобами дезінфекції, дотримання соціальної дистанції та контроль здоров’я персоналу, для українців є також низка вимог, через які вони повинні пройти на в'їзді у країну.

За словами Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, під час робочого візиту в Туреччині він сам мав змогу пересвідчитись, як перевірка українків відбувається на кордоні. Про це повідомляє 24 канал.

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Умови в'їзду для українців у Туреччину

Під час перетину кордону вже у Туреччині вам вимірють температуру на в'їзді.

Якщо немає жодних симптомів нездужання, українців вільно пропускають.

Якщо симптоми є – українцям пропонують безкоштовно пройти ПЛР-тест. Важливим моментом Кулеба назвав те, що український турист має прилетіти в Туреччину зі страховкою, яка покриватиме випадки COVID-19.



Тобто якщо раніше туристи вилітали із загальним страховим полісом, то зараз потрібно поліс, який покриває COVID-19. Зручність полягає в тому, що придбати такий поліс можна прямо в аеропорту Туреччини – якщо ви прилетіли, і у вас не та страхівка, ви можете собі оформити нову.

Що відомо про відкриття кордонів для українців в Туреччину?

Туристичний потік з України до Туреччини відновився з 1 липня 2020 року. Генеральний консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко повідомляв, що після прильоту в Туреччину українців безкоштовно тестують у тих, в кого підвищена температура.

Щодо туристичних комплексів та готелів, то обов'язковими тепер будуть регулярна дезінфекція, контроль здоров’я персоналу та дотримання відповідної дистанції. Для дітей працюватиме анімація, але з дотриманням дистанції. У басейнах також збільшать вміст хлору, а під час трансферів туристам обов'язково треба буде перебувати в масці. На пляжах наголошуватимуть на дистанцію між шезлонгами.



Умови в'їзду для українців у Туреччину / Pexels

Щодо шведського столу, то страви будуть відгороджені захисними екранами та подаватимуться лише офіціантами, а столові прилади – упаковані. Вартість туру цього року є більшою, ніж зазвичай – відпочинок в Туреччині подорожчав на 15-20%.

У які країни українські туристи можуть полетіти на відпочинок:

Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.

Країни, які є менш привабливими для туристів, але кордони у них відкриті для українців:

Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.