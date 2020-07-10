Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із сім'єю відправився у мандрівку до Львова. Вони прогулялися стародавніми вуличками та насолодилися красою історичних пам'яток.

Звісно, що не обійшлося без красивих світлин, які дружина танцівника Лілія поширила на особистій сторінці в інстаграмі. На кадрах усі виглядають дуже щасливими та насолоджуються спільним відпочинком.

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Лілія та Влад виховують сина Леона. Зіркове подружжя досі не показало його обличчя. Хлопчика рідко можна побачити на фотографіях поруч із батьками, а коли він з'являється на знімках, то зображений боком або спиною до камери. На фотосесії у культурній столиці України Леон позував саме так.

Сім'я Влада Ями у Львові

У дописі Лілія зазначила, що минулого тижня вони провели незабутні дні у Львові. Сім'я мала можливість ближче познайомитися з цим містом та полюбити його. Яма зізналася, що їм дуже сподобалися атмосферні куточки та живописні монументи.

Для фотосесії Лілія обрала довгу атласну сукню чорного кольору з оголеною спиною та акцентом на декольте. Таке вбрання вона поєднала із білими кросівками. Розкішне довге волосся зіркова дружина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках.

Маленький Леон постав перед камерою у сірій футболці та жовтих шортах, а його татусь – у чорних шортах та оранжевій футболці.

Сім'я – найцінніше, що може бути у цілому світі. Жодна кар'єра не замінить її. Тепле плече і підтримка рідної людини – ось це щастя. Цінуйте хвилини і дні, проведені разом. Нехай кожна сім'я буде здоровою, щасливою та великою!

– написала в публікації Лілія.



Влад Яма з дружиною та сином / Instagram / @liliya_yama



Сім'я Влада Ями на прогулянці у Львові / Instagram / @liliya_yama



Влад, Лілія та Леон Ями / Instagram / @liliya_yama