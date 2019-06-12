Вона тепер рятуватиме життя, – Сергій Притула публічно підтримав Яніну Соколову

Український телеведучий та шоумен Сергій Притула вирішив публічно підтримати журналістку Яніну Соколову, яка після боротьби з онкохворобою ініціювала важливий проект. Представниця ЗМІ має намір створити фільм "Я, Ніна", в якому покаже, що рак – це не завжди вирок.

Сергій Притула переконаний, що цей проект Яніни Соколової зможе врятувати чимало життів, адже після перегляду кінострічки люди більше приділятимуть увагу здоров'ю. Окрім цього, телеведучий поділився власною історією, пов'язаною з онконедугою. Сергій Притула зізнався, що від раку помер його батько.

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"Мій батько помер від раку. Він "згорів" дуже швидко. За місяць. Болі у спині списувались на постійне перебування за кермом, а кашель – на щось тимчасове. А потім прийшли ті жахливі аналізи. Остання стадія, саркома на хребет. Ми робили все можливе і неможливе, але чудес не буває. Якби ж онкохвороба була діагностована раніше... Якби ж у поколінні моїх батьків було заведено регулярне обстеження, як норма життя, а не тоді, коли "припече", – розповів Сергій Притула.

За словами телеведучого, його батько усвідомлював, що помирає. За три дні до смерті чоловік викликав на бесіду синів та попросив подбати про матір.

Він назавжди залишиться для мене еталоном справжнього чоловіка. Мужнього. Не скис, не нив, не плакав. За 3 дні до смерті викликав нас зі старшим братом на чоловічу розмову. Дав настанови на життя, попросив дбати про маму, відзвітував про відсутність боргів і попросив, щоб подібний баланс коштів у сімейних бюджетах був для нас правилом! Свого десятирічного сина, якого мій батько так і не побачив, я виховую опираючись на багато тез із тієї розмови,

– згадав він.

Сергій Притула зізнався, що був вражений від історії його колеги Яніни Соколової. Журналістка не тільки стійко боролась з недугою, але й паралельно з курсами хіміотерапії та операціями вона "знімала програми, брала розкішні інтерв'ю, вела різноманітні заходи і тролила російські масмедіа в YouTube". Яніна Соколова не опустила руки та не хотіла бути об'єктом для співчуття, а навпаки – стала яскравим прикладом того, як можна подолати рак. Тому журналістка, за словами Сергія Притула, прагне поділитись цим досвідом з іншими.

Як вона сказала при зустрічі: "... Зараз я хочу усім розказати, як погано з ним жити, як психологічно, так і медично. І що потрібно робити, щоб вийти переможцем у цій боротьбі". Так, ця перемога їй далася нелегко. Тепер у неї є перуки і 2 години гриму, перш ніж увійти в кадр. Але вона живе! І це головне! Живе, працює і є щастям для своїх дітей! І хоче донести важливість проблематики до широкого загалу,

– наголосив Сергій Притула.

У дописі телеведучий також зізнався, що Яніна Соколова обрала дуже правильний спосіб показати людям свою історію – через кіно, яке буде розповідати не тільки про онкохворобу, але й про кохання, що допомагає не здаватись. Коли кінострічка "Я, Ніна" вийде у прокат, Сергій Притула переконаний, що багато людей введуть у свої будні регулярне обстеження. Це, зрештою, зможе врятувати багато життів, адже на ранній стадії подолати рак можливо. Окрім цього, Сергій Притула закликав всіх прихильників підтримати фінансово проект "Я, Ніна".



Сергій Притула підтримав Яніну Соколову / Facebook / @serhiyprytula

Як відомо, 22 травня всі ЗМІ вибухнули несподіваною новиною: відома українська журналістка Яніна Соколова подолала рак. Про це вона зізналась у соціальній мережі, показавши фото без перуки. Упродовж 7 місяців інтенсивного лікування вона не покидала роботу та активно брала участь у запланованих зйомках, тому ніхто з прихильників і подумати не міг, що Яніна Соколова паралельно проходила курс хіміотерапії.

За словами знаменитості, про діагноз вона дізналась не одразу. Перші симптоми раку Яніна Соколова відчувала у 2018 році під час Одеського кінофестивалю, однак тоді лікарі не надали значенню ознакам онкохвороби. Вже у Києві Яніна Соколова обстежилась та почала боротьбу з недугою. Після пережитого журналістка прагне створити медіа-проект, який надихатиме інших на боротьбу з хворобою.