Журналістка Яніна Соколова зізналась, що поборола рак

Українська телеведуча Яніна Соколова у своєму Facebook-дописі 22 травня зізналась, що за 7 місяців їй вдалось побороти рак. Журналістка також додала фотографію, на якій постала після 30 променевих терапій і 4-х курсів хіміотерапії. Разом з цим, Яніна Соколова анонсувала запуск мультимедійного проекту "Я, Ніна".

Допис про пережиту хворобу ведуча популярної програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на телеканалі "5 канал" залишила у Facebook.

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Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене рак. За 7 місяців я його поборола. Публічне і реальне життя часто дуже конрастне. Поки суспільство обсмоктувало скандальний ефір з Приходько у листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала у реанімаціі, під'єднана до апаратів, нашпигана катетерами по всьому тілу і з дірками у животі. За цей час я пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапіі, як наслідок, я втратила волосся, брови, вії, у мені мінус пару органів, але величезна любов у серці,

– йдеться у проникливому дописі.

Яніна Сколова розповіла, що за час лікування зробила чимало роботи: створила 30 ефірів "Рандеву з Яніною Соколовою" та "КІНО" з Яніною Соколовою, 20 випусків "Вечер с Яниной Соколовой", здобула 2 срібні кнопки YouTube , провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійні курси у Screen School, видала книгу "Шевченко на кожен день", зіграла у театрі і у кіно та спродюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS, який скоро вийде у прокат у Парижі.



Яніна Соколова пережила рак / Facebook / @Yanina Sokolova

Яніна також нагадала про статистику хворих на рак в Україні, а також подякувала усім рідним, друзям та колегам за підтримку, яку вона відчувала протягом всього часу.



Найпоширеніші види раку / 24 канал

Саме через це вона вирішила створити новий мультимедійний проект "Я, Ніна", у якому разом з Валерією Ходось і Валерієм Харчишиним планує випустити кіно, пісню та книгу про пережитий біль.

Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворих на рак, полегшити життя і бути… щасливими. Навіть у цей кепський період... Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю. Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов,

– додала тележурналістка.



Проект Яніни Соколової "Я, Ніна" / Facebook / @Yanina Sokolova

Хто така Яніна Соколова?Українська телеведуча та актриса, вела низку програм на різних телеканалах: "Всі гроші світу", "Ранок на Інтері", "Сніданок з 1+1", "Ранок на П'ятому", "Кіно з Яніною Соколовою", а також "Вечір з Яніною Соколовою". Окрім цього активно себе реалізовувала в українському кіно, зокрема, взяла участь у зйомках 18 фільмів та шести театральних постановок. Бере активну громадську участь в різних проектах та випускає книги. Щодо сім'ї, то у 2010 році Соколова одружилась з банкіром Володимиром Литвином, від якого народила двох синів – Микола і Мирон.