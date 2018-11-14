Ми показали, хто є Ви, – журналістка відповіла Приходько після скандалу в ефірі

Ведуча програми "Рандеву" Яніна Соколова відповіла політику "Батьківщини" Анастасії Приходько на звинувачення у проведенні нібито замовного Президентом Порошенком інтерв'ю з нею.

Офіційну відповідь журналістка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше 24 канал повідомляв, що колишня співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно пішла у політику і долучилася до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", зі скандалом пішла з прямого ефіру "5 каналу", не витримавши незручних запитань. Журналістка часто ловила Анастасію на маніпуляційних заявах і завчених фразах. Коли Приходько не знала, що відповісти, їй активно підказували з-за кадру її супутники.



Згодом, сама екс-виконавиця заявила, що ведуча програми "Рандеву" Яніна Сколова нібито спровокувала її покинути ефір, оскільки принижувала її лідерку Юлію Тимошенко та маніпулювала інформацією. Також вона наголосила, що така риторика президентського каналу, мабуть, свідчить про те, що Порошенко всіма способами прагне залишитися при владі.

Шановна, Анастасіє. Я – журналіст. За 15 років на телебаченні я не зробила жодного замовного інтерв'ю. І не збираюся цього робити надалі. Я маю принцип. Честь і гідність,

– наголосила вона.

Соколова додала, що служить професії, а не власнику каналу, і якщо раптом хтось буде примушувати її "викривати когось "на замовлення", вона готова звільнитися з роботи.

"Я і моя команда – люди принципів. Мені все одно хто з політиків переді мною. Президент, міністр чи майбутній член парламенту. Люди, які керують країною або мають на меті це робити повинні бути компетентними, чесними і справедливими. Наше завдання показати суспільству який із цих принципів не працює. Або, що не працюють усі три", – зазначила вона.

Журналістка також відзначила, що совість людей, які працювали над програмою, чиста, адже вони лише робили свою роботу.

Кожного тижня в "Рандеву" ми показуємо хто є хто. Минулого тижня ми показали хто є Ви. Наша совість чиста,

– наголосила Соколова.

Окрім того, вона порадила Приходько , аби це інтерв'ю стане для неї уроком і екс-співачка зможе зробити правильні висновки.

Нагадаємо, наприкінці липня Анастасія Приходько заявила, що йде у політику і організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом. Згодом з’явилася інформація, що співачка вирішила покинути сцену. Такий крок вона пояснила тим, що втомилася слухати, коли її називають неформатом.

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