Журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак

Украинская телеведущая Янина Соколова в своец Facebook-заметке 22 мая призналась, что за 7 месяцев ей удалось побороть рак. Журналистка также добавила фотографию, на которой предстала после 30 лучевых терапий и 4-х курсов химиотерапии. Вместе с этим, Янина Соколова анонсировала запуск мультимедийного проекта "Я, Нина".

Сообщение о пережитой болезни ведущая популярной программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на телеканале "5 канал" она оставила в Facebook.

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Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень конрастна. Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам, нашпигованная катетерами по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце,

– говорится в проницательному заметке.

Янина Сколова рассказала, что за время лечения сделала немало работы: создала 30 эфиров "Рандеву с Яниной Соколовой" и "КИНО с Яниной Соколовой", 20 выпусков "Вечер с Яниной Соколовой", получила 2 серебряные кнопки YouTube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионных курса в Screen School, издала книгу "Шевченко на каждый день", сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который скоро выйдет в прокат в Париже.



Янина Соколова пережила рак / Facebook / @Yanina Sokolova

Янина также напомнила о статистике больных раком в Украине, а также поблагодарила всех родных, друзей и коллег за поддержку, которую она чувствовала на протяжении всего времени.



Самые распространенные виды рака / 24 канал

Именно поэтому она решила создать новый мультимедийный проект "Я, Нина", в котором вместе с Валерией Ходос и Валерием Харчишиным планирует выпустить кино, песню и книгу о пережитой боли.

Мне 35. И я хочу следующую часть своего публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот плохой период... Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому что спасение от рака – это любовь,

– добавила тележурналистка.



Проект Янины Соколовой "Я, Нина" / Facebook / @Yanina Sokolova

Кто такая Янина Соколова?​Украинская телеведущая и актриса вела ряд программ на различных телеканалах: "Все деньги мира", "Утро на Интере", "Завтрак с 1 + 1", "Утро на Пятом", "Кино с Яниной Соколовой", а также "вечер с Яниной Соколовой". Кроме этого активно себя реализовывала в украинском кино, в частности, приняла участие в съемках 18 фильмов и шести театральных постановках. Принимает активное гражданское участие в различных проектах и выпускает книги. Что касается семьи, то в 2010 году Соколова вышла замуж за банкира Владимира Литвина, от которого родила двух сыновей – Николай и Мирон.