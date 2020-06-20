У всьому світі жінки намагаються відповідати стандартам краси, але кожна культура і кожна національність тим і прекрасна, що відрізняється.

Редакція 24 каналу зробила підбірку фотографій жінок з усіх куточків світу.

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Киргизстан

Киргизстан – це держава, яка розташована в Центральній Азії. Етнічні киргизи становлять більшу частину населення країни. Киргизстан – це мальовнича країна зі своїми ритуалами та звичаями.

Фотограф із Північної Ірландії Річард Ватсон зробив фото, киргизки.

Жінки в Киргизстані не захищені, адже щороку вони стають жертвами викрадення з метою примусу їх до шлюбу. У країни передбачається кримінальна відповідальність за такі дії з 2013 року.



Представниця Киргизстану / Фото: Річард Ватсон

Китай

Культура Китаю відома на весь, а особливо своїми традиційними вбраннями. Мешканці Китаю дуже педантично ставляться до правил етикету, а також виховують працьовитість та патріотизм.

Жінки в Китаї сьогодні виглядають дуже сучасно, вони можуть працювати на будь-яких посадах.



Китаянка / Фото: Сяо Мейвей

Ефіопія

Ефіопія – велика та колоритна країна, тут проживають племена різного походження і віросповідання. Ефіопи вважають себе прямими спадкоємцями біблійної королеви Шеби.

Ефіопки мають дуже незвичну зовнішність, у них темна шкіра та кучеряве волосся, і виразні риси обличчя.



Мешканка Ефіопії / Фото: Міхаела Норок

Непал

А ось у культурі Непалу поєднуються унікальність старовинні традиції та сучасні нововведення. Тут мешкає багато етнічних груп.

Корінні мешканці мають смугляву шкіру та темне волосся.



Представниця народу Катманду у Непалі / Фото: Міхаела Норок

Південна Америка

Південна Америка розташована в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля. Етнічно материк населяють три типи: індіанці, білі та темношкірі.



Представниця поселення у Південній Америці / Фото: Міхаела Норок

Хімба, Африка

На території Африки проживає кочовий народ хімба, який веде своє походження від народу гереро. Хімба розмовляють мовою отжихімба.

Від інших народів Африки жінки хімба відрізняються своєрідним прикрашаннями волосся. Вони намащують глину на голову, тим самим створюючи глиняні коси.



Народ Хімба, Африка / Фото: sohu.com

Ладакхі, Індія

Ладахкі у Індії, розташована між хребтами Куньлунь на півночі і Гімалаї на півдні. Дослівно "ла" означає перевал, а "дакх" – країна.

У Ладахкі мешкають народи як індоєвропейського, так і тибетського.



Народ Ладакхі, Індія / Фото: Олександр Хімушин

Вахан, Афганістан

Вахан – важкодоступний район Афганістану, де проживає один з памірських народів. Вахан розташований між Паміром і Каракорумом.

Жінки в Афганістані потерпають від жорстоко поводження, крім того в цій країні є нескінченною війна.



Ваханська дівчинка, Афганістан / Фото: Олександр Хімушин

Мавританія

Мавританя – держава на заході Африки. Тут проживає декілька етносів: маври, тобто араби, бербери і туареги, й негроїдні народи – тукулер, сонінке та волоф.



Маврітанка / Фото: Олександр Хімушин

Джибуті

На півночі Африканського Рогу розташована держава Джибуті. Цікавим фактом є те, що тут не вдягаються в одяг прозахідного стилю, типу джинсів. Тут стараються підтримувати національне вбрання, і вдягатись легко, адже клімат дуже спекотний.



Джибутійка / Фото: Олександр Хімушин