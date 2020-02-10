Єва Лонгорія замилувала мережу світлинами з чоловіком та сином: фото

У той час як голлівудські колеги 44-річної Єви Лонгорії позували у світлі софітів та спалахів сотні камер на червоній доріжці Оскара-2020, молода матуся вирішила присвятити час родині. Замість модних брендів й розкішних образів акторка обрала зручний одяг та буденну зачіску.

Зіркова матуся на сторінках свого інстаграму поділилася черговим чуттєвим кадром. Проте цього разу Єва Лонгорія опинилася в об'єктиві камери не лише разом з однорічним сином Сантьяго, а й з чоловіком мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.

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Ці кадри, на яких родина постала у повному складі, справжня рідкість навіть для акторки, яка часто тішить своїх фоловерів у мережі. На фото подружжя разом з малюком весело проводять недільний час. Татко тримає на руках однорічного сина, який, судячи з фото, навіть у такому юному віці має чималу цікавість до книжок.

Ледачі неділі з моїми улюбленими хлопчиками Бостонами,

– написала молода матуся.



Єва Лонгорія з чоловіком та сином / Instagram / @evalongoria



Єва Лонгорія з чоловіком та сином / Instagram / @evalongoria

Варто зазначити, що для сімейного відпочинку заможна пара обирає зручний повсякденний одяг. Єва Лонгорія одягла обтислу чорну водолазку, зібравши волосся у легкий хвіст. Її обличчя без макіяжу приховали масивні чорні окуляри.

Відзначимо, акторка вправно поєднує материнство зі зйомками. Вона продовжила свою кар'єру майже одразу після народження сина, який перебував з матусею на знімальному майданчику. Тому однорічний Сантьяго вже звик до публічності та навіть встиг разом з мамою позувати для серпневої обкладинки видання Parents.