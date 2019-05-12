З шампанським та піснями: Вєрка Сердючка ефектно з'явилася на відкритті Євробачення-2019

12 травня в ізраїльському Тель-Авіві стартував пісенний конкурс Євробачення-2019. На офіційному відкритті були присутні всі учасники шоу, а також запрошені гості. Серед них був й український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

На заході артиста традиційно супроводжувала сценічна мама, яка тримала в руці пляшку з шампанським.

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Не обійшлося й без курйозів: артисти вирішили трошки відпочити та разом з ведучою випили алкоголь у прямому ефірі відкриття 64 пісенного конкурсу. До того ж, саме ведуча була ініціаторкою розпиття шампанського. Наприкінці артист разом з гостями та фанатами заспівав відому пісню Danzing.



Вихід Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019



Ведуча випила склянку шампанського у прямому ефірі

Наразі урочиста частина заходу вже завершилася, а гості та учасники відправились на вечірку, яка відбудеться у великому концерт-холі Тель-Авіва – Залі Чарльза Бронфмана. До слова, перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня. А фінал конкурсу, де визначиться переможець Євробачення, пройде 18 травня.

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Чому Україна не бере участі у Євробаченні-2019?Україна не братиме участі в міжнародному шоу. Все тому, що переможниця Нацвідбору MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не дійшли згоди під час підписання контракту. Чимало суперечностей виникало через заплановані виступи артистки в Росії та права на її пісню. Зрештою в НСТУ вирішили передати право представляти Україну на Євробаченні-2019 іншим фіналістам. Проте артисти відмовились зайняти місце MARUV. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.



Коли ж співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) перемогла у Нацвідборі, букмекери пророкували Україні четверте місце, але після відмови брати участь в Євробаченні вона зникла з рейтингової таблиці. Тепер перше місце пророкують Нідерландам, друге місце Росії, а третє – Швейцарії. У першій десятці букмекерських прогнозів також розмістились представники країн Італії, Швеції, Ісландії, Кіпру, Мальти, Греції та Норвегії.