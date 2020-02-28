Зірка "Скаженого весілля" Василина Аполінарія стала жертвою квартирних злодіїв: фото

Українська акторка Василина Аполінарія, яка зіграла роль нареченої у "Скаженому весілля", розповіла про моторошний інцидент. Зловмисники пограбували квартиру зірки.

У мережі акторка розповіла прихильникам, що стала жертвою квартирних злодіїв. Василина Аполінарія зізналась, що одразу після виходу комедії "Скажене весілля" відчула другу сторону слави. Дівчину залякували, переслідували та навіть зламували банківські картки. Тепер же Василина Аполінарія втратила дорогі речі внаслідок пограбування та досі оговтується від пережитого.

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"Вчора мене пограбували. Завдяки випадку я виїхала з дому за кілька годин "до". Це жахливе відчуття. Страшно. Рік тому мене відстежили після прем'єри фільму, зламували карти, залякували. У цьому році ситуація погіршилася. Той страх, який я відчула, коли вставила ключ у замок дверей, а вона відразу ж відкрилася, я запам'ятаю назавжди. Істерика, сльози, поліція, численні папери і порожнеча всередині. Відраза. Ти чесно заробляєш собі на самостійне життя, щось купуєш, зберігаєш дорогі серцю речі… А потім хтось приходить і забирає це у тебе. Чому?" – написала з розпачем Василина Аполінарія.

Акторка зізналась, що хотіла б позбутись усіх речей, до яких торкались злодії. Окрім цього, Василина Аполінарія відверто розповіла, що саме забрали у неї зловмисники. Так, за словами кінозірки, з її квартири поцупили ноутбук, гроші, золото, срібло, всі прикраси, годинник, жорсткі диски з особистими архівами, навіть парфуми. Відтак акторка порадила прихильникам

Всім, хто це читає, звертайте увагу на двері, ставте якісні замки, сигналізацію і так далі. Будьте уважними. Я намагалася, але для чогось життя мене вирішило перевірити на стійкість. Бережіть себе,

– додала вона.

До емоційного допису Василина Аполінарія додала моторошні фото, на яких видно її квартиру після пограбування. Речі акторки розкидані по всьому помешканню.