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Зірку серіалу "Величне століття" Аднана Коча засудили до 17 років ув'язнення

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Аднан Коч / Instagram / @adnankoc

Турецький актор, який виконав роль Бехрам-Паші у телесеріалі "Величне століття", наступні 17 років проведе за гратами. Судова тяганина тривала впродовж двох років, проте вирок суд виніс лише вчора, 4 лютого. Аднана Коча звинувачують у збройному спротиві поліції та зберіганні наркотичних речовин.

У травні 2018 року турецького актора Аднана Коча разом з п'ятьма спільниками затримали поблизу Стамбула під час проведення антинаркотичної операції. Серед особистих речей зірки правоохоронці знайшли заборонені речовини, які чоловіки намагалися знищити. Крім того, вони почали збройний спротив та поранили шістьох поліцейських. 

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Впродовж двох років адвокати намагалися відстояти чесне ім'я Аднана Коча у суді. У той час актор активно знімався у кіно та розвивав свою музичну кар'єру, адже перший успіх та визнання він отримав як співак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adnan KOÇ (@adnankoc)

Впродовж двох років суд детально вивчав справу, до якої причетний знаменитий артист. Проте їхнє рішення надовго позбавить Аднана улюбленої справи, адже наступні 16 років та 8 місяців він проведе за гратами. Проте обмеження волі, судячи з усього, не надто бентежить актора, який вчора у своєму інстаграмі опублікував відеозвернення до прихильників, анонсуючи запуск свого нового музичного шоу. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Арешт Новини Туреччини
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