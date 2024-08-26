Предки в цей день готували кисіль та вівсяні млинці, якими пригощали свою родину. Такою це початок пори, коли слід косити овес. Більше про 26 серпня читайте на LifeStyle 24.

До слова Коли українці вшановують пам'ять княгині Київської Ольги: дата за новоюліанським календарем

26 серпня за новим календарем християни вшановують пам'ять мучеників Андріяна та Наталії. Це молоде подружжя, яке за часів жорстокого імператора Максиміліана жило у Віфінії, області на півночі Малої Азії. Андріян був язичником, а Наталія таємною християнкою.

Одного разу чоловік зустрів групу християн, які відмовлялися зрікатися віри, тому перейшов на їхній бік. Андріяна ув'язнили, а Наталія підтримувала його та щоразу відвідувала. Чоловіка стратили, а дружина померла на його могилі.

Що не можна робити 26 серпня

Сьогодні не можна лаятися та сваритися.

Вважалось, що цей день несприятливий для прогулянок у лісі.

Заборонено відмовляти нужденним у допомозі.

Предки вважали, що сьогодні не можна ходити босоніж.

Прикмети на сьогодні

Виросло багато опеньків – не буде бабиного літа.

Холодний ранок обіцяє ранню зиму.

На горобині мало ягід – до сухої осені.

День у світі

Міжнародний день собак. Це свято заснувала американка Колін Пейдж у 2004 році. Його мета – заохочувати брати тварин з притулків та підкреслювати роль собак у житті людини.