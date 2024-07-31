Вже завтра в Україні починається Успенський піст. За традицією, напередодні потрібно збирати врожай, аби ретельно підготуватися до зими. Детальніше про заборони та прикмети на цей день розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого праведного Євдокима

Святий Євдоким родом з Каппадокії. Народився у IX столітті, коли правив імператор Феофіл. Матір та батько хлопця були з доволі відомого роду, який мав зв'язки з володарем. З юного віку Євдоким сповідував християнську віру, а також багато допомагав нужденним. Помер святий молодим – у 33 роки. Своїм близьким праведний розповів, як правильно його поховати. Всіх правил вони дотрималися.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити, злитися та розпускати плітки.

Не варто пити алкогольні напої напередодні Успенського посту.

Не рекомендується багато їсти, інакше притягнете бідність.

Потрібно допомагати людям та тваринам, щоб не накликати біду.

Народні прикмети

Якщо побачите в повітрі павутину, то надворі буде сонячно.

Якщо звіється сильний вітер, то чекайте на сніжну зиму.

Туман – до щедрого врожаю грибів.

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Що ще відзначають

Щороку 31 липня відзначається Міжнародний день вшанування рятувальників. Сьогодні традиційно дякують людям, які слідують за безпекою на пляжах та басейнах та рятують життя відвідувачів.

У середу також маємо День народження Гаррі Поттера. За сюжетом книжки, яку написала Джоан Роулінг, хлопчик народився 31 липня 1980 року. До речі, у цей день з'явилася на світ й сама знаменита письменниця.