Водолії, Козероги та Близнюки, жовтень стане вашим чарівним моментом. Радо прийміть ті дари, які подарують вам зорі, пише Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Що може бути кращим сюрпризом, як не раптова закоханість. Навіть якщо ви її не шукали. Ви зможете знову пережити усі ці "гірки" емоцій та адреналіну. І хто зна – можливо, саме цей місяць стане початком чогось дійсно великого.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Астрологи переконані, що саме жовтень стане для вас місяцем сюрпризів. У вас будуть дійсно видатні успіхи. Але перестаньте себе обмежувати. Дійте сміливо. Не бійтеся реалізувати свої бізнес-ідеї. У вас все вийде.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Цього місяця Близнюки самі для себе стануть джерелом сюрпризів. Ви зробите щось таке, що взагалі від себе не очікували.

Можливо, у вас давно живе спортсмен, готовий досягати нових висот. Або ж ви розкриєте себе у тій сфері діяльності, де взагалі себе раніше не уявляли. Дайте собі шанс та спробуйте по-справжньому. Ви будете задоволені результатом.