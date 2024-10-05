Втім, не всі віряни знають, звідки походить це повір'я. Чому померлих виносять з осель ногами вперед – вже розповів священник Православної церкви України Олексій Філюк.

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Чому покійників виносять ногами вперед

Священник зазначив, що ця традиція походить з далеких часів, тому в народі вже так заведено робити. Втім, коли людина захворіла, то працівники відділення екстреної медичної допомоги можуть її нести як ногами вперед, так і головою – у цьому немає нічого страшного, бо фахівці борються за здоров'я й життя.

Померлих виносять з будинку ногами вперед, бо це традиція. Так вже заведено в народі,

– відповів Олексій Філюк.

До того ж священник висловився про білі туфлі, в які має бути взутий покійник. У давнину наші предки дотримувалися цієї традиції, оскільки такий колір символізував чистоту та благодать. За словами Олексія Філюка, немає великої різниці, в якому взутті буде похоронена людина.

Які ще існують повір'я, пов'язані з покійниками

В Україні існує традиція закривати вдома усі дзеркала, коли хтось помирає з рідних. Цей обряд вже став настільки звичним, що люди не думають про те, чи правильно це робити. У народі вважається, що так вшановують пам'ять покійника. У Православній церкві України стверджують, що завішування дзеркал – не традиція християнської віри, тому не варто цього робити.

Водночас у народі кажуть, що у перші 40 днів після смерті людини не можна розважатися. Втім, церква не забороняє веселитися, оскільки кожен сам вирішує, скільки йому дотримуватися жалоби.