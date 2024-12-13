У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за новим календарем Андрії вже відзначили свої іменини 30 листопада, розповідає 24 Канал.

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Втім, деякі люди досі дотримуються старого стилю. Тому наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Андрія у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем ангела Андрія: картинки, проза й вірші

Андрію, сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі лише позитивні емоції, теплі слова і добрі побажання! Бажаю тобі здоров'я, удачі, любові та гармонії в душі. Нехай твій ангел оберігає тебе від усіх негараздів і дарує спокій і радість. Бажаю, щоб життя твоє було наповнене світлом і незабутніми моментами!

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Дорогий Андрію! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі здоров'я, удачі, великих досягнень і багато любові. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде тобі на допомогу, а життя дарує тобі тільки найкраще! Нехай цей день принесе тобі радість і гармонію, а весь рік буде сповнений щасливих миттєвостей!

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Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Андрію,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Андрія 2024 / Колаж LifeStyle24

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Андрію, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає і захищає від усіх бід. Бажаю тобі завжди відчувати тепло та підтримку рідних.

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З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь веселий наче пташка,

Працьовитий, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь проникливий, як мишка,

А живучий наче кішка.

Привітання з Днем ангела Андрія 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела, Андрію! Хай ангели оберігають і наповнюють життя світлом та миром. Нехай усмішка не зникає з твого обличчя, а щастя переповнює серце. Бажаю, щоб кожен день був яскравим та насиченим, а доля тішила добром та успіхами!

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Андрію, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе усмішку на твоє обличчя, радість у серце і спокій у життя. Бажаю міцного здоров'я, щастя та удачі у всіх справах. Нехай кожен день буде святом добра та любові!

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З Днем ангела, Андрію. Удачі тобі, мужності, любові та міцного здоров'я, сил й успіхів в усьому! Нехай твій ангел вказує тобі своїм крилом вірний шлях до успіху.