Річ у тім, що саме 11 липня Церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги – першої правительки Київської Русі, яка прийняла християнство та налагодила дипломатичні зв'язки з сусідніми державами.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Ольги у картинках і прозі. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним і близьким, які святкують іменини 11 липня.

Привітання з Днем ангела Ольги своїми словами та в картинках

З Днем ангела, Ольго! Бажаю тобі, щоб усі твої мрії збулися, а життя було повне яскравих емоцій та приємних вражень. Нехай кожен день приносить тільки гарні новини та радісні події, а твій ангел-охоронець завжди береже тебе від усяких небезпек!

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Ольго, з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день був наповнений позитивом, а життя – яскравими барвами. Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе від усяких негараздів, а твоє серце завжди наповнюється любов'ю та щастям!

Привітання з Днем ангела Ольги 2026 / Колаж 24 Каналу

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Дорога Ольго, з нагоди твого Дня ангела хочу побажати тобі безмежного щастя, міцного здоров'я та реалізації всіх мрій! Хай кожен день буде наповнений радістю та любов'ю, а твій ангел-охоронець завжди береже тебе від усяких негараздів.

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Ольго, з Днем ангела! Нехай твоє життя буде яскравим і насиченим, сповненим щирої доброти, вірності та взаєморозуміння з близькими людьми. Бажаю тобі віри у себе та свої можливості, успіхів у всіх починаннях та натхнення для досягнення нових висот!

Як гарно привітати Ольгу з Днем ангела / Колаж 24 Каналу

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Ольго, нехай твоє життя буде дарувати тобі кожен день незабутні емоції та яскраві моменти. Я бажаю усмішці світитися на твоєму обличчі, щоб завжди були поруч люди, які цінують тебе і допоможуть в будь-якій ситуації.

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Дорога Олю, вітаю тебе з днем твоїх іменин! Нехай у твоєму житті знайдеться ключ від скрині, в якій заховані виконання твоїх найзаповітніших бажань. І нехай цей ключ сам опиниться у твоїх руках саме тоді, коли це потрібно тобі найбільше.

День ангела Ольги 2026 – привітання / Колаж 24 Каналу

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Іменини – це свято душі та тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе – менше неприємностей і бід.

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Гарна, найдобріша наша Ольго! Вітаємо тебе зі святом! Бажаємо радісних днів і щасливих ночей, красивого і вірного кохання, відданих друзів! Бажаємо, щоб життя було яскравим і барвистим, насиченим і дуже-дуже довгим! Найміцнішого тобі здоров'я, посмішок вранці та приємної втоми ввечері, достатку і затишку! Заповнених буднів і веселого відпочинку в різних країнах! Божого тобі благословення і мудрості!

Коли ще Ольги святкуватимуть Дні ангела у 2026 році – читайте більше в нашому матеріалі.