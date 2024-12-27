У 2022 році так часто називали дівчат, адже саме тоді український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania здобув перемогу на пісенному конкурсі Євробачення. Жінок з таким іменем багато в Україні, тому 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Стефанії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним і близьким, хто святкує сьогодні іменини.

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Привітання з Днем ангела Стефанії: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Стефанії: проза й вірші

Дорога Стефаніє! Я бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв кожен твій вчинок. З Днем ангела!

***

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел, щоб беріг від зла,

Щоб усе в житті вдалося,

Щоб задумане збулося.

***

Стефаніє, з щирого серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб удача, успіх і натхнення були вірними супутниками у всіх починаннях, а здоров'я, щастя і добробут були постійними у щоденному житті! Щоб накопичений життєвий досвід і мудрість допомогли досягти нових висот! Нехай здійсняться всі найпотаємніші бажання і прагнення, збережеться все хороше, що є у твоєму житті й збільшаться миті радості, любові та оптимізму.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові.

З іменинами тебе, Стефаніє!

***

Дорога Стефаніє, з усього серця вітаю тебе і хочу побажати жити без сумнівів і смутку, успішно працювати й підкоряти нові вершини, щиро любити й піклуватися про близьких, мріяти про найпотаємніше і прагнути до своїх бажань!

***

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Стефаніє, вітаю тебе з Днем ангела! Не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай твоя впевненість у своїх силах сягає небес.