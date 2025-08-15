Що цікаво, святкувати цей день почали ще радянські археологи у 1940-1950-х роках. Спершу 15 серпня було просто датою, коли фахівці робили перерву, аби влаштувати "день відпочинку" посеред сезону. Літо – це пік розкопок, і приблизно до середини серпня більшість груп уже мала перші вагомі знахідки, тому могла дозволити собі відпочити.

Водночас існує версія, що 15 серпня народилася радянська археологиня Тетяна Пассек, яка очолила Трипільську експедицію 1930-1940-х років. У зв'язку з цим, вирішили обрати саме таку дату для відзначення досягнень фахівців.

Цікаво Привітання з Днем міста Тернопіль 2025: красиві картинки й щирі слова у прозі для соцмереж

Однак на офіційному рівні в Україні встановили День археолога лише у 2008 році Указом тодішнього президента Віктора Ющенка. З нагоди свята LifeStyle24 підготував привітання у картинках і словах для археологів.

День археолога 2025: як привітати у картинках і словах

Без минулого немає і майбутнього, без знання історії ми приречені вічно повторювати одні й ті ж помилки. Тому так важливі спогади про давнину і важливо зберігати й примножувати їх. У цьому допомагаєте саме ви, археологи, з професійним святом вас! Успіхів, терпіння і важливих знахідок.

***

З Днем археолога! Бажаю кожен день шукати те, що важливо й цікаво, завжди знаходити те, що потрібно й унікально, постійно докопуватися до істини та до дивних знахідок, ніколи не втрачати віри в себе і нюху на велику удачу!

Привітання з Днем археолога 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ви розкриваєте перед світом загадки історії, першими дізнаєтесь про таємниці давніх цивілізацій, розгадуєте написані тисячі років тому письмена. Так нехай же доля буде до вас поблажлива і дозволить знайти таку річ, яка прославить вас і увічнить ім'я археолога, як людини, що повернула цивілізації досвід давно минулих днів.

***

Вітаю з Днем археолога! Нехай ваша професійна діяльність буде сповнена цікавих знахідок, захопливих відкриттів і дивовижних подій. Ваша робота важлива для збереження історії та культури, тому бажаю вам творчого підходу, терпіння і наполегливості в досягненні нових висот. Нехай кожен день буде наповнений натхненням і задоволенням від роботи!

Привітання з Днем археолога 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем археолога! Бажаю вам завжди бути на крок попереду, знаходити приховані скарби і розгадувати загадки минулого. Нехай кожен день роботи приносить вам задоволення і нові знання, а ваші відкриття збагачують історію і культуру!

***

Зі святом археологів! Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і наполегливості у досягненні нових висот. Нехай кожен ваш день буде наповнений знахідками, новими відкриттями і задоволенням від виконаної роботи. Ваша праця важлива для всіх нас, тому бажаю вам успіхів і нових досягнень у вашій професійній діяльності!

Привітання з Днем археолога 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, 15 серпня в Україні святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Наша редакція підготувала привітання у картинках і листівках з цієї нагоди.