З 1993 року в Україні святкують День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Це важлива та непроста професія, адже нафтовики роблять великий вклад в економіку країни.

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У День нафтовика не забудьте привітати зі святом своїх близьких, колег або друзів. LifeStyle 24 зібрав найкращі привітання.

Привітання з Днем нафтовика

З надр підземних ти качаєш

Чорне золото землі,

Жити людям помагаєш,

У достатку, у теплі.

Ми тебе вітати хочем,

З святом твоїм, нафтовик!

І тобі бажати можем:

Лише щастя та успіх!



Привітання з Днем нафтовика / Фото "Главред"

У День працівників нафтової, газової та паливної промисловості бажаю процвітання і здоров'я! Нехай ваша праця допомагає збільшити багатства нашої родючої землі! Нехай ваша праця цінується, а її плоди приносять користь всій країні! Щастя вам, сил, добра й успіхів!



Привітання з Днем нафтовика / Фото УНІАН

Щиро вітаю з Днем працівників нафтової, газової та паливної промисловості. Бажаю, щоб у душі завжди було світло, а в хаті – тепло та затишно. Бажаю успіху, чудових можливостей у житті та великих шансів на удачу. Бажаю здоров'я, щастя, кохання та достатку.



Привітання з Днем нафтовика / Фото "Главред"

Вітаю прекрасних, чудових і гідних людей, чия праця заслуговує на величезне визнання, шану та повагу. Нехай у вашому житті завжди буде успіх, щастя та достаток. Нехай фонтаном із вас б'є здоров'я, енергія та позитив. Бажаю постійного зльоту, багато нових відкриттів та успішного підкорення надр нашої великої землі. З Днем нафтовика та газової промисловості!

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У День працівників нафтової, газової та паливної промисловості хочеться привітати вас із професійним святом та адресувати найтепліші побажання. Нехай трудова діяльність приносить радість та дохід. Нехай буде міцним здоров'я, а оптимістичним – настрій. Нехай буде радісним щодня, вдалим – кожна справа.