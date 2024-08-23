А от державний стяг затвердили у 1992 році, де блакитний колір став символом неба, а жовтий – пшениці. Синьо-жовтий прапор – символ з неймовірною історичною вагою та потенціалом міцності й сили духу, які є лише в українців.

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У День державного прапора України радимо привітати рідних та близьких красивими словами у прозі та віршах.

Привітання з Днем прапора у прозі

Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.

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Шановні українці! Від усієї душі вітаю вас з Днем державного прапора України! Прапор – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З синьо-жовтим прапором ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню. Ще раз зі святом вас любі!



Привітання з Днем прапора у прозі / Фото Вікіпедія

Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Днем державного прапора України! Наш прапор став не просто одним з найважливіших державних символів України, але і символом нового – демократичного – етапу її розвитку, символом прагнення до свободи і процвітання. День українського прапора – свято справжніх патріотів, усіх, хто усвідомлює свою відповідальність за власну країну, пишається її історією, чесно трудиться в ім'я майбутнього України. У цей святковий день бажаємо вам, щастя, міцного здоров'я!

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Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

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Щиро вітаю з Днем Державного прапора України! Бажаю щастя, добра і миру! Нехай завжди гордо майорить над усією Україною жовто-блакитний стяг волі та єдності!

Привітання з Днем прапора у віршах

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він – символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю.

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.



Привітання з Днем прапора у віршах / Фото Вікіпедія

Прапор України в небі майорить,

Даруючи народу золото й блакить.

Це стяг моєї Батьківщини,

Це символ вільної країни.

Нехай цей прапор нас єднає,

На мир країну благословляє.

***

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.