У цей день на рівні держави вітають Сили спеціальних операцій ЗСУ. Редакція LifeStyle 24 також приєднується до всіх щирих побажань. Дорогі військовослужбовці, дякуємо за вашу службу та оборону України. Ви виконуєте надскладні завдання та мужньо боретеся з російськими загарбниками – це заслуговує на неймовірну повагу.

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З нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України ми підготували гарні привітання у картинках. Тож відправте їх сьогодні усім родичам, друзям та знайомим, які залучені у цю справу.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у картинках

Привітання для військових / Фото "Люкс ФМ"

Привітання для військових / Фото "Люкс ФМ"

Привітання для військових / Фото батальйон "Вовки Да Вінчі"

Привітання для військових / Фото СБУ

Привітання для військових / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання для військових / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання для військових / Фото батальйон "Вовки Да Вінчі"

Привітання для військових / Фото Міністерство оборони України

Привітання для військових / Фото Сухопутні війська

Привітання для військових / Фото батальйон "Вовки Да Вічні"

Обирайте з нашої добірки привітання, які сьогодні надішлете своїм близьким людям. Зі святом, українці!