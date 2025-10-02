Так, традиційно у п'ятницю діти вітатимуть тих, хто дарує їм щодня знання. LifeStyle24 також підготував красиві привітання з Днем вчителя у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть улюбленим педагогам 5 жовтня.

День вчителя 2025: як привітати у картинках і прозі?

Зі святом, з Днем вчителя! Бажаю миру, достатку, натхнення та радості. Дякую за вашу невтомну працю, за те, що пробуджуєте в учнів жагу до знань, що щедро ділитесь своїм досвідом і постійно вдосконалюєте свою майстерність. Нехай на ваших заняттях панує атмосфера довіри, радості та віри у свої сили. Талановитих вам і щирих учнів!

***

Вчителю, вітаємо вас! У цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи на старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! З Днем вчителя!

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю, дорогий вчителю, із всесвітнім професійним святом! Бути вчителем – дуже відповідальний та важкий шлях, однак це водночас і велика любов. Дякую за вашу щиру працю. Нехай у вашому житті все буде пречудово.

***

Вітаю з Днем вчителя. Бажаю знаходити спільну мову з кожним із учнів, бажаю давати дітям все більше і більше знання з кожним уроком, бажаю становитися більш щасливою людиною з кожним новим днем. Душевного вам спокою, світлої надії, домашнього затишку та добробуту.

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем вчителя. Бажаю старанних і слухняних учнів, вдалих і добрих днів, щирих і радісних усмішок, блискучих і неперевершених ідей, великих та гідних успіхів. Будьте завжди талановитим вчителем і щасливою людиною.

***

Вітаємо від усіх нас, нашого дорогого вчителя, із професійним святом! Подяка вам і низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм і любов до учнів. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя.

Привітання з Днем вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем вчителя та хочу побажати впевненості, витримки, міцного здоров'я та міцних сил. Нехай ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж, нехай ваші учні будуть слухняними та спроможними на великі перемоги, нехай ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією, нехай ваша душа з кожною миттю пізнає смак щастя.

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".