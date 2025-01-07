6 січня віряни відзначили Хрещення Господнє. Тому українці традиційно виносять Дідуха з хати та спалюють його на вулиці. Про це детальніше розповідає – 24 Канал з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка.

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Що роблять з Дідухом після свят

Наприкінці зимових свят Дідух виносять з будинку, адже в народі вірять, що в цей момент душі померлих, які відвідали своїх живих рідних, повертаються у потойбіччя. За повір'ями, обряд спалення цього атрибута символізує завершення зимового циклу та підготовку до нового. Наші предки вважали, що полум'я очистить простір від негативної енергії та нечисті, тому особливо полюбляли цей звичай. Що цікаво, спалення Дідуха могло також принести гарний врожай у наступному році.

Втім, за словами священника Православної церкви, вірянам не варто дотримуватися подібної традиції. Олексій Філюк запевнив, що спалення Дідуха – язичницький звичай. Ба більше, християнам не слід навіть заносити цей різдвяний атрибут до себе в будинок.

Звичайно, хтось скаже, що сніп – це традиційно. Палити Дідуха – це якесь язичництво. Не треба цим займатися,

– зауважив священник Православної церкви України.

Як правильно палити Дідух

Переважно обрядом спалення Дідуха займаються чоловіки. Перед початком процесу вони моляться та просять Божого благословення для родини та дому. Зазвичай Дідуха підпалюють із нижньої частини, щоб вогонь рівномірно охопив увесь сніп. У цей момент люди іноді стрибають через полум'я, вважаючи це символом очищення й оновлення.

Після спалення Дідуха господар викладає попіл у формі хреста або чоловіка з палицею, що уособлює силу й захист. У "руці" такого зображення малюють мішок із грошима, який символізує достаток і процвітання родини. Завершивши обряд, господар запрошує всіх до оселі на частування.

Втім, попіл можна також розсипати посеред поля, аби забезпечити багатий врожай у наступному році. Дехто також зберігає згорілі залишки як оберіг для дому.