Тернопіль цього року святкує 485 років з моменту першої писемної згадки. Це місто має багаторічну історію та культуру, якою захоплюються не тільки туристи, але і його жителі, розповідає LifeStyle24.

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала красиві привітання з Днем міста Тернопіль у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати час. Надішліть святкові картинки рідним, друзям, знайомим і близьким, які народилися або живуть у Тернополі. Не забудьте побажати їм усього найкращого та подякувати за те, що вони продовжують берегти унікальний дух свого міста.

Привітання з Днем Тернополя 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем міста Тернопіль 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємося вам сподобалися картинки-привітання з нашої святкової добірки. З Днем Тернополя!