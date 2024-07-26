Якщо у серпні цього року ви чекаєте на сина або доньку, то загляньте у календар іменини, який публікує LifeStyle 24. Знайдіть щасливе ім'я для своєї майбутньої дитини, аби не думати, як її назвати, у день народження.
До слова Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці
Дні ангела у серпні 2024 року
- 1 серпня – Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.
- 2 серпня – Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Хома, Євдокія, Єфросинія.
- 3 серпня – Олександр, Сава, Теодор, Федір.
- 4 серпня – Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.
- 5 серпня – Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
- 6 серпня – Аркадій, Іларіон, Лев, Альона, Олена, Ілона, Ольга.
- 7 серпня – Арсен, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Симон, Теодор, Федір, Ян, Вероніка, Марія.
- 8 серпня – Антон, Гаврило, Степан, Юліан, Сара.
- 9 серпня – Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян.
- 10 серпня – Василь, Володимир, Вольдемар, Петро, Агрипина, Мотрона.
- 11 серпня – Іван, Павло, Петро, Теодор, Федір, Яків, Ян, Алевтина, Валентина, Джулія, Мотрона, Юлія.
- 12 серпня – Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.
- 13 серпня – Опанас, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян.
- 14 серпня – Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихін, Євгенія, Міліца.
- 15 серпня – Аарон, Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Єгор, Юхим, Ібрагім, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Теодор, Тихін, Федір, Ян.
- 16 серпня – Георгій, Євген, Єгор, Іван, Петро, Роман, Семен, Теодор, Федір, Ян, Ганна.
- 17 серпня – Олексій, Михайло, Магдалина, Марія.
- 18 серпня – Андрій, Віталій, Теодор, Трохим, Федір, Ганна.
- 19 серпня – Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Ян, Христина.
- 20 серпня – Олександр, Макар, Анна, Іраїда.
- 21 серпня – Гнат, Сергій, Теодор, Федір, Параска.
- 22 серпня – Герман, Іван, Клим, Микола, Платон, Сава, Еммануїл, Ян, Анфіса.
- 23 серпня – Який, Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Ян, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.
- 24 серпня – Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим, Серафима.
- 25 серпня – Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, Ангеліна, Люція.
- 26 серпня – Антон, Арсен, Василь, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ян, Ганна, Єлизавета.
- 27 серпня – Олександр, Алім, Дмитро, Єлизар, Леонтій, Теодор, Тимофій, Федір, Соломія, Софія.
- 28 серпня – Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федір, Ян.
- 29 серпня – Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Ян, Соломія.
- 30 серпня – Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Максиміліан, Михайло, Семен, Ян, Аріна, Дар'я, Євдокія, Ірина, Ія.
- 31 серпня – Юхим, Іван, Максиміліан, Симон, Ян, Дар'я, Євдокія, Христина, Марія, Нонна.