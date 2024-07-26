Якщо у серпні цього року ви чекаєте на сина або доньку, то загляньте у календар іменини, який публікує LifeStyle 24. Знайдіть щасливе ім'я для своєї майбутньої дитини, аби не думати, як її назвати, у день народження.

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