8 серпня людям варто загадати бажання. Якщо вірити астрології, то у цей момент необхідно мислити позитивно, щоб воно здійснилося. Що ще потрібно зробити цього четверга, розповість LifeStyle 24.

До речі 8 серпня – потужна дзеркальна дата: що заборонено робити у цей день

Дзеркальна дата: що потрібно зробити

Згідно з нумерологією, число 8 є символом нескінченності. Сьогодні його сила втричі більша, тому й змінює життя багатьох людей. У цю дату не слід відмовлятися від нових можливостей, оскільки вони допоможуть досягнути успіху в майбутньому. Крім того, потрібно нарешті завершити справи, які постійно відкладали.

У четвер не варто боятися фінансових питань. Навпаки можете приймати важливі рішення, відкривати бізнес, робити інвестиції. У цей день треба бути максимально уважними до своїх бажань, проаналізувати пріоритети та цілі. Можливо, щось потребує змін, які треба зробити сьогодні. До слова, вважається що під час дзеркальної дати добре зайнятися медитацією, візуалізацією мрій та самовдосконаленням.

8 серпня потрібно очистити свою енергію від усього негативу. Пробачте образи кривдникам, відпустіть погане минуле, віддайте борги. Не варто сваритися, сперечатися та забивати голову непотрібними думками.