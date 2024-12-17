Стрілець і Риби, уже зовсім скоро матимете можливість відновити сили, тому не баріться з бронюванням квитків, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Успіх чи невдача, любов чи зрада: передбачення на 2025 рік для всіх знаків зодіаку

Стрілець

Цей знак зодіаку відкритий до подорожей і яскравих емоцій. Початок року стане ідеальним часом для пригод і зміни звичних стін будинку на просторі горизонти. Астрологи передбачають далеку поїздку у місце, про яке давно мріяли, але нікому не зізнавались. Тож можна сміливо збирати валізи, щоб позбутись метушні у день перед від'їздом.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Оскільки Риби хочуть спокою та гармонії, то відпочинок у зимову пору року дозволить налаштуватись на позитивні думки. Відпочинок на теплому березі моря, який розташований у спокійному місці, надихатиме та допоможе віднайти втрачений, минулого року, внутрішній баланс.

Гороскоп для Риб