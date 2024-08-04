По-справжньому відпочити сьогодні зможуть Близнюки, Раки та Стрільці. Детальний астрологічний прогноз знаходьте у гороскопі LifeStyle 24.

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Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 серпня для Овнів

Тиждень закінчиться вдало для Овнів. Нічого незвичайного сьогодні не станеться, однак і не буде ніяких форс-мажорів. Постарайтеся у неділю добре відпочити, щоб набратися сил перед понеділком.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 серпня для Тельців

До Тельців сьогодні приїдуть гості, тож цілий день пройде у справах. Потрібно буде встигнути зробити багато всього, щоб гідно зустріти близьких людей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 серпня для Близнюків

Близнюки проведуть вихідний на природі. Вам нарешті вдасться зібратися з друзями та обговорити все, що сталося у житті за останній час. Ввечері не захочеться прощатися одне з одним.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 серпня для Раків

У Раків буде лінивий день. Ви багато читатимете, дивитиметесь улюблені фільми та серіали й спатимете. Астрологи кажуть, що всім іноді потрібний такий відпочинок, тож не картайте себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 серпня для Левів

Леви сьогодні рано встануть, щоб встигнути все. Ви взяли на себе занадто багато обов'язків, з якими треба справитися до завтра. Наступного разу ретельно розподіляйте роботу.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 серпня для Дів

На Дів чекає важлива розмова з рідною людиною. Вам вже давно потрібно було обговорити одну тему, яка не давала спокою. Нарешті цей момент настав. Після цього зможете видихнути.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 серпня для Терезів

Терезам сьогодні доведеться повідомити неприємну правду своєму другові. Складна місія лягла саме на ваші плечі. Однак правильно у народі кажуть: "краще гірка правда, ніж солодка брехня".

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 серпня для Скорпіонів

Скорпіонам потрібно терміново зайнятися собою. Ви вже давно не відвідували улюблені процедури, оскільки багато працюєте. Обов'язково виділіть час на догляд, аби потім не розгрібати все одразу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 серпня для Стрільців

Сьогодні Стрільці нарешті приїдуть додому та побачать рідних. Ви живете в різних містах, тому рідко вдається побути разом. Старайтеся частіше провідувати близьких, адже це додає сил.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 серпня для Козорогів

Козороги, сьогодні вас спробують обманути. Однак астрологи кажуть, що одразу вдасться запідозрити щось та швидко владнати ситуацію. Наступного разу будьте більш обачними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 серпня для Водоліїв

На Водоліїв чекає несподівана зустріч. Сьогодні дорогою у справах ви побачите людину, з якою втратили зв'язок багато років тому. Можливо, це саме той момент, коли вдасться відновити спілкування.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 серпня для Риб

Останнім часом Риби зовсім забули про саморозвиток. Ви стоїте на місці та не пробуєте чогось нового. Так не вдасться добитися успіхів у житті, тому негайно потрібно брати себе в руки та вдосконалюватися.