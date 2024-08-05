Плани на сьогодні кардинально зміняться у Стрільців та Водоліїв. Астрологи також стверджують, що в оточенні одного зі знаків зодіаку зачаївся недруг. Більше інформації читайте у гороскопі LifeStyle 24.

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Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 серпня для Овнів

Овни сьогодні до вечора сидітимуть на роботі. Минулого тижня ви не встигли зробити багато справ, тому доводиться завершувати їх зараз. Астрологи кажуть, що на відпочинок очікувати не варто.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 серпня для Тельців

Тельці сьогодні встануть не з тої ноги. Ви цілий день будете ходити без настрою та, можливо, навіть посваритеся з рідними. Намагайтеся контролювати свій емоційний стан, щоб він не шкодив іншим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 серпня для Близнюків

Близнюки спробують нове заняття. Вам воно дуже сподобається, тому захочете займатися таким частіше. Виділяйте декілька годин на тиждень на улюблене хобі, щоб надихатися.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 серпня для Раків

Раки в очікуванні відпустки, яка наближається. Сьогодні вам доведеться вирішувати дрібні завдання. Краще не відкладайте все на останній момент, бо не будете нічого встигати потім.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 5 серпня для Левів

Леви проведуть день вдома, однак зовсім не будуть релаксувати. Назбиралося досить багато хатньої роботи, яку вже немає на коли переносити. Наведіть порядок у своїй оселі, щоб хаос не панував і в голові.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 серпня для Дів

Дівам сьогодні зроблять цікаву пропозицію. Вона не стосуватиметься вашої роботи, а скоріше особистого життя. Ця подія може кардинально змінити його, однак не потрібно пірнати з головою у нові обставини.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 серпня для Терезів

Останнім часом Терезам бракує підтримки близьких людей. Ваш емоційний стан бажає кращого, тому варто, аби хтось постійно був поруч. Не мовчіть, просіть про допомогу у рідних та друзів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 серпня для Скорпіонів

Астрологи кажуть, що Скорпіонам треба терміново зібратися з думками. Прийшов час покидати свою зону комфорту і пробувати щось нове, змінювати життя, а не стояти на місці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 серпня для Стрільців

Стрільці сьогодні не зможуть справитися з одним завданням, тож будуть дуже засмученими. Головне у такій ситуації не опускати руки, адже найбільший успіх точно лише попереду.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 серпня для Козорогів

Козорогам потрібно уважніше придивитися до свого оточення. Хтось, здавалося б з близьких людей, хоче вам зашкодити. Знаємо, у це складно повірити, але у наш час можливо все.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 серпня для Водоліїв

Водоліїв сьогодні терміново викличуть на роботу, тому доведеться негайно скасувати всі плани. Через це ви дуже засмутитеся, оскільки хотіли зробити багато справ. Домовтеся про вихідний на завтра.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 серпня для Риб

Астрологи зазначають, що у Риб починається новий період у житті. У представників цього знаку зодіаку попереду багато неймовірних подій, але також потрібно готуватися до розчарувань та труднощів.