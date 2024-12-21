Скорпіон і Козоріг, прислухайтесь до знаків долі та будьте відкритими до змін, пише LifeStyle24.

До теми Хто зі знаків зодіаку у День зимового сонцестояння відчуватиме шалену радість

Скорпіон

Сьогодні дехто зі Скорпіонів відчує внутрішнє пробудження та готовність до нових трансформацій. Зимове сонцестояння допоможе позбутись старих обмежень й підкаже, як вийти з некомфортних ситуацій. Астрологи кажуть, що зміни слід очікувати в особистому житті. Можливо, Скорпіони ухвалять рішення, яке докорінно змінить стосунки з партнером. Підказка від зірок: не бійтесь змін, а приймайте їх, адже вони відкриють двері до нового, більш щасливого етапу.

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Козоріг

День зимового сонцестояння для Козорогів стане переломним моментом. Це буде їхнім періодом енергії та сили, а от зміни торкнуться сфер особистого життя та професійних цілей. Цей знак зодіаку отримає шанс побудувати новий та міцний життєвий фундамент й зможе закласти основу для успішного 2025 року. Порада від астрологів: довіряйте внутрішньому голосу та не бійтесь брати на себе відповідальність за майбутнє.

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