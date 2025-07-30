Сьогодні день буде спокійним для всіх – без злетів і падінь. Однак він буде вдалим для знайомств та руху вперед. Детальніше читайте в щоденному прогнозі астрологів для всіх знаків зодіаку на LifeStyle24.

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Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 липня для Овнів

Для Овнів цей день буде багатим на нові плани та цікаві ідеї. Ваш запал до виконання запланованих справ дасть хороший поштовх для правильної постановки мети на найближчий час.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 липня для Тельців

Для Тельців день може виявитися доволі несприятливим. Ймовірно, виникатимуть несподівані проблеми, для розв'язання яких доведеться пожертвувати вільним часом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 липня для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам ретельно розпланувати цей день. Вам варто зосередитись на виконанні поточних завдань, не марнувати час у соцмережах.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 липня для Раків

Наприкінці липня в Раків буде певний дисонанс. Ви одночасно захочете вирішувати безліч завдань, бути соціально активними та при цьому лінуватиметесь.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 30 липня для Левів

Сьогодні вдалий день, аби сконцентруватися на сімейних справах та питаннях особистого характеру. Вільний час приділіть близьким та рідним.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 30 липня для Дів

У Дів попереду емоційний день. Вам треба навчитися контролювати свої емоції, щоб не нервуватися через дрібниці. Якщо виникнуть незручні ситуації – краще змовчати, щоб не провокувати конфлікт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 липня для Терезів

Терезам треба подбати про своє самопочуття. Якщо відчуваєте втому, обмежте фізичні навантаження, за можливості проведіть цей день вдома, у спокої.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 липня для Скорпіонів

Сьогодні постарайтеся уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточенням. 30 липня успіх буде супроводжувати тих представників знаку, які чітко знають, чого хочуть.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 липня для Стрільців

Стрільцям сьогодні варто подумати над тим, що приносить вам дискомфорт у роботі. Поставте собі питання: "Чи це дійсно те, чим я хочу займатися все життя?". Якщо те, що ви робите, не проносить вам задоволення – не бійтеся знайти інші варіанти заробітку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 липня для Козорогів

Козороги – люди, які завжди на позитиві, дарують усмішки людям, які навколо. Завдяки цьому сьогодні вам буде легко завоювати прихильність потрібних людей, завести нові знайомства та заручитися підтримкою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 липня для Водоліїв

Сьогодні чудовий день, аби приділити час кар'єрі та вирішенню амбітних завдань. Водолії будуть організованими та здатними рухатися до своєї мети.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 липня для Риб

Навіть, якщо сьогодні станеться все не так, як ви хотіли – не нарікайте на долю. Ймовірно, це всього лише один із ваших життєвих уроків. За прогнозами астрологів, зовсім скоро доля вам підкине приємний сюрприз.