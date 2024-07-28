Однак є ті, для кого вихідний день пройде досить непогано. Зокрема, йдеться про Овнів, Левів, Терезів та Скорпіонів. Хтось з них відправиться у довгоочікувану відпустку. Детальніше – у гороскопі LifeStyle 24.

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Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 липня для Овнів

Сьогодні Овни зможуть відпочити та провести час з близькими людьми. Вам не вистачало таких днів, бо останнім часом загрузнули в роботі. Намагайтеся знайти гармонію та приділяти достатньо уваги всім сферам життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 липня для Тельців

Тельці сьогодні зможуть виспатися, однак потім вам доведеться бігати у справах. В кінці тижня навалилося дуже багато роботи, тому її доведеться виконувати. Під вечір сили та енергія вас покинуть.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 липня для Близнюків

У Близнюків сьогодні станеться нервовий зрив, бо організм не може втримувати всього того негативу, який з вами відбувається останніми тижнями. Астрологи наполегливо радять звернутися до спеціаліста.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 липня для Раків

Раків у неділю подолає втома. Організм дає вам чіткі сигнали, що потрібно зупинитися та видихнути. Це саме той момент, коли нарешті потрібно дослухатися до нього. Спробуйте на деякий час забути про проблеми та роботу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 липня для Левів

Леви сьогодні зустрінуться з друзями дитинства. Ви давно не бачилися, тому буде про що поговорити та що згадати. Після цього захочете частіше бачитися з людьми з минулого, адже вони дарують неймовірні емоції.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 липня для Дів

Дівам сьогодні поступить цікава пропозиція, від якої астрологи рекомендують не відмовлятися. Нові можливості відкриють вам шлях до успіху, тому не втрачайте час. В іншому випадку ще довго будете стояти на одному місці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 липня для Терезів

Терези нарешті відправляться у довгоочікувану відпустку. У цей період не беріть до рук телефон, не розв'язуйте ніяких робочих питань, а просто розслабтеся. Так ви зможете набратися ресурсу, якого зараз немає.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 липня для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні будуть задоволені собою. Всі справи йтимуть як по маслу, не траплятиметься ніяких непередбачуваних ситуацій. Ввечері проведіть час так, як ви любите.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 липня для Стрільців

Стрільцям у цей вихідний краще не попадатися на очі. Річ у тім, що представники цього знаку зодіаку зараз переживають складний життєвий період, тому не можуть контролювати свої емоції, особливо негативні.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 липня для Козорогів

Козорогам десь терміново потрібно знаходити сили, щоб рухатися далі. Ситуації, що трапилися у вашому житті останнім часом, відклали дуже негативний вплив. Тому зараз потрібно брати себе в руки й діяти.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 липня для Водоліїв

Водолії негайно потребують змін у зовнішності. Ви перестали подобатися собі, тому й ходите без настрою. Однак астрологи рекомендують не вдаватися до кардинальних експериментів. Робіть все поступово.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 липня для Риб

Риби, зараз найкращий час, щоб втілювати всі бажання в реальність, тому не пропустіть його. На цьому етапі вам може знадобитися підтримка близьких – не відмовляйтеся від неї.