Овен, Діва і Скорпіон, вам би не завадило мати більший запас терпіння, пише LifeStyle 24.

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Овен

Цей знак зодіаку нікого не здивує надмірною імпульсивністю та емоційністю. Овни дуже швидко можуть втратити контроль, коли щось іде не за планом. Їм важливо знати чіткий порядок дій, інакше – рівень роздратування просто зашкалюватиме.

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Діва

Діви полюбляють порядок, тому найменший бардак може стати причиною для скандалу. Іноді їхня вимогливість перетинає межі дозволеного, що дуже негативно відображається на стосунках із близькими людьми.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Попри те, що Скорпіони приховують справжні емоції, їх дуже легко розгнівати. Цей знак добре відчуває, коли від нього щось приховують чи недоговорюють, тому напруга різко може перерости у роздратування. Ба більше, у їхній душі оселяється образа, яка матиме токсичний вплив на подальшу комунікацію.

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