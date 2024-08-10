Овен і Терези, нарешті промінь світла повернувся у ваше життя, пише LifeStyle24.

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Овен

Вам варто очікувати на важливу зустріч, яка суттєво вплине на життя та допоможе рухатися вперед з новою енергією та впевненістю​. Крім того, приємна новина також буде пов'язана з особистим життям. Тому відкиньте усі сумніви та очікуйте на дещо хороше.

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Терези

Ваша інтуїція давно дає підказки, що ось-ось щось трапиться у житті. Варто очікувати на зміни, які пов'язані з фінансами. Однак не варто піддаватись емоціям і похапцем усе витрачати. Дотримайтесь правил фінансової грамотності, щоб примножити успішність.

Астрологи застерігають, що не варто ділитись інформацією про успіхи з іншими, адже заздрісники можуть негативно вплинути на результат.

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